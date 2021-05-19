MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI
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MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Göksü Mahallesi'nde evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark eden aile, içini açtıklarını yarasa olduğunu fark etti. Ailenin çağrısı üzerine eve giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, davlumbazdaki 4 yarasayı tek tek çıkartarak torbaya koydu. Ekipler daha sonra yarasaları doğaya bıraktı.

MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI
MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI
MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI
MERSİN DAVLUMBAZDAN 4 YARASA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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