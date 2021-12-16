Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Başsavcı Öztoprak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi, fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafa oy veren Öztoprak, yaşam kategorisinde tercihini İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı kareden yana kullandı.

Öztoprak, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Yarışmada anlamlı kareler yer aldığını belirten Öztoprak, "Anadolu Ajansı çalışanlarının, bilgileri kamuoyuna ulaştırmak için ne kadar fedakarca çalıştığının örneğini görüyoruz. Fotoğrafların her biri, birbirinden anlamlı. Ülkemiz, afetlerden dolayı çok üzücü bir dönem yaşadı. Bu nedenle Muğla'daki orman yangınında çekilen fotoğrafı da tercih ettim." dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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