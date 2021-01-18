Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak'a ziyaret

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, göreve başlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Yeşilboğaz ziyarette, Öztoprak'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeşilboğaz ve yönetim kuruluyla sohbet eden Öztoprak da ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci