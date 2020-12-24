Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Önder...
24.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:51
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı