Mersin-Çocukları Canlı Kalkan Yaptı, Ölmekten Kurtulamadı

Çocukları canlı kalkan yaptı, ölmekten kurtulamadı

Mersin'de market işleten Nusret K., kendisini dolandırdığını iddia ettiği Deniz F.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, katil zanlısının çocuklarını kendisine canlı kalkan yapan Deniz F. ölümden kurtulamadı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nusret K.'yı dolandıran Deniz F., katil zanlısının işlettiği markete geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce, Nusret K. iş yerinde bulunan pompalı tüfeğini alarak Deniz F.'yi dışarı çıkardı. Bu sırada markette bulunan katil zanlısının karısı ve çocukları da dışarı çıktı. Vurulmamak için zanlının çocuklarını kucağına alarak kendisine canlı kalkan yapan Deniz F. dakikalarca bu şekilde direndi. İki çocuğu da ayrı ayrı kucağına alarak canlı kalkan yapan adam, kadının çocuklarını alıp uzaklaştırması ile savunmasız kaldı. Bir süre daha direnen adam, vurularak hayatını kaybetti. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Nusret K., ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. Bu sırada, Deniz F.'yi kendisini dolandırdığı için öldürdüğünü kaydeden katil zanlısı, pişman olduğunu söyledi.