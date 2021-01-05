Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi eğitimleri başlıyor
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Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi eğitimleri başlıyor

05.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:20
Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi eğitimleri başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi'ndeki eğitimlere bu ay başlanacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi'ndeki eğitimlere bu ay başlanacağı bildirildi.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan projedeki eğitimler başlıyor.

MEÜ kampüsünde eğitimler kapsamında kullanılmak üzere tahsis edilen 3 bin 400 metrekarelik alanda, çocuk ve gençlere yönelik 14 atölye ve laboratuvarın yanı sıra tiyatro ile sinema salonu olarak kullanılabilecek 250'şer kişilik 2 konferans salonunu bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online verilecek eğitimler 5 hafta sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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