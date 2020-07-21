MERSİN ÇOCUĞU EPİLEPSİ HASTASI OLAN ANNE, TEDAVİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğuştan epilepsi hastası olan ve çok sık nöbet geçiren 10 yaşındaki oğlu Arda Boran'ın ilaç ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını söyleyen işsiz anne Alev İnci (31), yardım bekliyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğuştan epilepsi hastası olan ve çok sık nöbet geçiren 10 yaşındaki oğlu Arda Boran'ın ilaç ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını söyleyen işsiz anne Alev İnci (31), yardım bekliyor.

Erdemli ilçesinde oturan Alev İnci, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanınca 3 çocuğunun velayetini üstüne aldı. Çocuklarına tek başına baktığı için çalışamayan genç kadın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile kaymakamlıktan aldığı toplam bin 300 TL yardım parasıyla kiralık evlerinde yaşam mücadelesi vermeye başladı. Çocuklarından epilepsi hastası olan oğlunu tedavi ettiremediğini belirten Alev İnci, "Oğlum Arda Boran, doğduğu günden bu yana epilepsi hastası. Son zamanlarda nöbetleri sıklaşmaya başladı. Devlet büyüklerimizin ve hayırseverlerin desteğini bekliyorum" diye çağrıda bulundu.

İlçedeki bir okulda 6'ncı sınıfta eğitim gören Arda Boran ise bir an önce iyileşip sağlığına kavuşmak istediğini vurgulayarak, "Ben de yaşıtlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA