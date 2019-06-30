MERSİN Cinnet geçiren adam evini ateşe verdi

Cinnet getiren adam evini ateşe verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştığı için cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce babasıyla tartıştığı için evde yalnız olduğu sırada cinnet getiren T.Ö. evi ateşe verdi. Kısa sürede alevler evin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yanan ev ise küle döndü. Polis, ev etrafında güvenlik önlemi alırken evi yaktıktan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA