"Mersin cezeryesi" UGTAK bildiri kitabında yayımlandı

06.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:30

Mersin'in yöresel lezzetleri arasında yer alan "cezerye" hakkında sunulan bilimsel makale Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nin (UGTAK) bildiri kitabında yayımlandı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl eylül ayında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde, belediye çalışanı Seda Nur Keskin'in sunumunu yaptığı, "Tarsus Mutfağına Özgü Bir Lezzet: Cezerye" adlı bilimsel makalesinin UGTAK bildiri kitabında yer aldığı belirtildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 bin yıllık tarihi geçmişi olan ilçenin yöresine ait lezzetlerinin, bilimsel araştırmalarla dünyaya tanıtmasından dolayı Keskin'i tebrik etti.

Keskin de, bilimsel makalesinin bildiri olarak yayınlanmasından ötürü oldukça mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA