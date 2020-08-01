MERSİN Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MERSİN Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar

Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılarMERSİN'in Erdemli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla buluşan bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için ormanlık ve mesire alanlarında çöp topladı.

01.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:21

Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla buluşan bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için ormanlık ve mesire alanlarında çöp topladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre temizliğine ve ormanların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir grup genç, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Kayacı Mahallesi'nde buluştu. 40 dereceyi aşan sıcaklara aldırış etmeyen gençler, çöpleri temizleyerek topluma mesaj verdi. Gönüllü gençlerden Muhammet İçel, doğadan koparılmış olan alanları çöplerden arındırarak tekrar doğaya kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Erdemli'de böyle bir akım başlattık. İnşallah Mersin ilimize yayılır ve her yer tertemiz olur" dedi. Gönüllülerden Raziye Gürsoy da, "İnsanlar olarak piknik yaptığımız alanları, gezdiğimiz doğayı temiz tutabilirsek, bu alanlar bize kalacak ve geleceğimize aktarılacak. Bize kaldığı zaman daha uzun ömürlü olacak. Özellikle buralarda orman yangınları çok yaşanıyor. Bunların da önüne geçmek gerekiyor. Cam kırıkları, plastik şişeler doğaya atılmış. Diğer taraftan geri dönüşüm ile kazanılacak her şey bizim için çok kıymetli. İnşallah daha çok gönüllü ile temizliğimiz devam eder. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ise gençlerin çağrısı üzerine etkinliğe katıldığını belirterek, "Ben de onlara katılarak çöp topluyorum. Bundan sonraki süreçte de bu ekiple birlikte Erdemlimiz'in tamamını temizlemeye çalışacağız, temizleme gayreti içinde olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerimizi doğaya atmayalım" dedi.

MERSİN Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi Ekonomi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Mehmet Topal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kavga Milli Bayram
Şu an buradasınız: MERSİN Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 10:25:20. #1.14#
title