Mersin Cemevi Yönetiminden Vali Su'ya Ziyaret - Haberler
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Mersin Cemevi Yönetiminden Vali Su'ya Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Mersin Cemevi Yönetiminden Vali Su'ya Ziyaret

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulunda yeniden Başkan seçilen Hasan Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

MERSİN (Habermetre) - Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulunda yeniden Başkan seçilen Hasan Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su; Başkan Kılavuz ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Kılavuz yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ali İhsan Su'ya bilgi verdi. 29. 11. 2021

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