Mersin Camspor'da hedef galibiyet

MERSİN (İHA) - Mersin Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Mersin Camspor, bu hafta sonu oynayacağı Tarsusspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

2 yıl aradan sonra yeniden başlayan süper amatör ligde şampiyon olmak isteyen Mersin Camspor, bu hafta sonu oynayacağını Tarsusspor maçına hazırlanıyor. Antrenör Celal Tatar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekip, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Şu anda ligde mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumunda bulunan Camspor, sene sonunda şampiyon olarak, bölgesel amatör ligine çıkma hedefinde.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 20 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla uzun süre maç yapmadıklarını kaydeden Yıldırım, "Özlemle beklediğimiz lig bu sene başladı. Tabi öncelikle sağlık tedbirlerine dikkat ederek, antrenmanlarımızı ve maçlarımızı yapıyoruz. Bizim için öncelikli sporcularımızın sağlığıdır. Bu sene özellikle genç ve güçlü bir kadro kurduk. Gençlerimizin arasına tecrübeli oyuncalar alarak, güçlü bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Lige de iyi başladık. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Ancak uzun süre verilen aradan dolayı oyuncularımız tam olarak henüz daha hazır değiller. Ligde maç yaptıkça daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

Öncelikle play-off hedeflerinin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu sene takım fazla olduğundan dolayı süper amatör ligi 2 grupta oynanıyor. Bu gruplardan ilk 2 sırada olan takımlar play-off oynayacak. Bizim öncelikli hedefimiz burada play-off'a kalmak. Daha sonra ise buradan alacağımız galibiyetlerle, bölgesel amatör lige çıkmak. Bizim takımımız bir aile takımı. Parolamızda kardeşlik zaten. İnşallah alacağımız galibiyetlerle hedeflerimize ulaşırız. Zaten bu sene bölgesel amatör ligine çıkarsak önümüzdeki yıl dev bir projeyle takımımızı daha üst liglere çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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