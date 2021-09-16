Mersin Büyükşehir, Yeni Alımlarla Kültür-Sanat Ekibini Güçlendirecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Topluluklarına enstrüman sanatçısı ve solist alımı yapacak. Halk Oyunları ekibine de yeni ekip üyesi alımı yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, 20 branşta toplam 43 sanatçıyı bünyesine katacak.

20 branşta toplam 43 kişi alınacak Kent Orkestrası'na 4 keman sanatçısı, 2 viyola sanatçısı, 2 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 2 trombon sanatçısı, 1 kontrbas sanatçısı, 1 trompet sanatçısı, 1 klarnet sanatçısı, 1 flüt sanatçısı, 1 tuba sanatçısı, 1 korno sanatçısı, 1 gitar sanatçısı (gitarist-bas gitar), 1 gitar sanatçısı (gitarist-elektro gitar), 1 erkek solist, 1 vurmalı sazlar sanatçısı (perküsyonist-baterist), 1 klavye sanatçısı olmak üzere toplam 21 sanatçı alımı yapılacak.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Toplulukları'na ise 1 bağlama sanatçısı (divan bağlama), 1 mey sanatçısı (mey/kaval), 1 kabak kemane sanatçısı, 1 tambur sanatçısı, 1 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 1 keman sanatçısı, 1 gitar sanatçısı, Türk Halk Müziği Topluluğu'na kadın solist olmak üzere toplam 8 sanatçı alınacak.

Halk Oyunları ekibi için ise 7 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 14 ekip üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 21 Eylül'e kadar yapılabilecek

Adaylar, başvuru ile ilgili genel ve özel şartlara, başvuru şekli ve yerine, istenen belgelere, özel koşullara, sınav yeri ve tarihlerine www. mersinbuyuksehiras. com. tr adresinde ' haberler' kısmından ulaşabilecek. İlana başvurmak isteyen adaylar www. mersinbuyuksehiras. com. tr adresinde ' haberler' kısmında yayınlanan başvuru formu üzerinden 21 Eylül Salı günü saat 17. 00'ye kadar online başvuru yapabilecek.

"Türkiye'nin saygın isimlerini davet ederek jüriyi oluşturacağız"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na yapılacak orkestra sanatçısı, halk oyunları sanatçısı ve solist alımını Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi'nde duyuran Başkan Seçer, "Toplamda 43 personel alacağız. Tiyatro sanatçısı alımında olduğu gibi Türkiye'nin saygın, hepimizin tanıdığı, alanında saygı duyduğumuz isimleri davet ederek jüriyi oluşturup bu sanatçılarımızı belediyemize hizmet etmek üzere bünyemize katmak istiyoruz. Buradan da tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Halk oyunları için 23-24 Eylül 2021; Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 27-28 Eylül 2021; Kent Orkestrası içinse 1-2-3 Kasım 2021 tarihleri sınav tarihleri olarak belirlenmiş. Başvurular bugün itibariyle başladı, 21 Eylül saat 17. 00'a kadar sürecek" dedi.

Yayın Tarihi: 16. 9. 2021 10: 08: 51

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