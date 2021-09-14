Mersin Büyükşehir, Üniversiteli Gençlerin de Destekçisi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eğitim-öğretim ve gençlere verdiği önemle yürüttüğü projeler arasında yer alan öğrenim yardımlarının başvuruları başladı. Mersinli öğrencilerin lisans eğitimine başladıkları şehir fark etmeksizin anne veya babasının Mersin'de ikamet etmesi şartıyla yatırılan tutarlar, yıl boyunca öğrencilere eğitim giderleri için can suyu oluyor.

Eğitim döneminin ilk yılını kapsayan ve bu yıl 1400 liradan 1600 liraya çıkarılan yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 5 Kasım'a kadar başvurularını www. mersin. bel. tr üzerinden yapmaları ve ikametlerine en yakın Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor. Dileyen öğrenciler, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi'ni arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Gençler seçer, Büyükşehir destekler!

Başkan Seçer, Ağustos ayı Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik yapılan öğrenim yardımının bu yıl 1600 lira olacağını müjdeleyerek, geçen yıl 6 bin 475 öğrencinin, önceki yıl 7 bin 200 öğrencinin bu yardımlardan faydalandığını belirtmişti. Bu yıl öğrenim yardımlarından 7 bin civarındaki öğrencinin faydalanabileceğini öngördüklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Bu yıl da 1600 lira, komisyonumuz da bunu onayladı. Çocuklarımıza eğitim-öğretim sezonunda yardımda bulunacağız. 2 yılda yüzde 60'lık bir artış demektir. Bu önemli ve değerli bir çalışmadır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, buradaki şartlar belli. Açık öğretim hariç, üniversitelerin en az 4 yıllık ve üzeri bölümlerini ve vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu bölümlerini okumaya hak kazanan öğrencilerimize bu nakdi yardım desteklerini sağlıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarında bu şartların bazıları, bu kriterler aranmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Başvuru için son gün 5 Kasım

Bu yardımlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin 2021 yılı YKS yerleştirme sonucunu, kazandığı okula kaydını yaptırdığına dair okuldan veya e-Devlet üzerinden aldığı 'öğrenci belgesi'ni, anne veya babasının Mersin'de ikamet ettiğini gösterir 'ikametgah belgesi'ni vermesi gerekiyor. Şehit ve gazi çocuklarından ise bunlara ek olarak şehadet veya gazilik belgeleri isteniyor.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası olan www. mersin. bel. tr adresinde 'duyurular' kısmında açılan 'Öğrenim Yardımı Başvuru' linkinden giriş yaparak formu dolduracak ve istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyerek 5 Kasım'a kadar ön kayıt başvurularını tamamlayabilecek. Öğrenciler, ön kayıt yaptıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası ile Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezleri'ne evraklarını teslim edebilecek.

Evraklar nereye teslim edilecek?

Öğrencilerin evraklarını şu adreslere teslim etmeleri gerekiyor:

-Mersin merkezde (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli) Camiişerif Mahallesi 5217 Sok. No: 10 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 232 34 32,

-Tarsus'ta ve Çamlıyayla'da Öğretmenler Mahallesi 2901 Sk. No: 1/A adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 626 59 28,

-Anamur'da Esentepe Mahallesi 23 Nisan Cad. No: 4 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 235 25 25,

-Silifke'de Saray Mahallesi 107 Sk. No: 8/102 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0 324 224 07 67,

-Erdemli'de Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Cad. No: 104 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 502 58 41,

-Mut'ta Kültür Mahallesi Huzurevi Sokak No: 38 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 673 20 01,

-Gülnar'da Saray Mahallesi Alaattin Sokak No: 10 Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0324 774 82 52,

-Aydıncık'ta Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi no: 32 Aydıncık/Mersin adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0 324 814 21 67,

-Bozyazı'da Merkez Mahallesi Hilmi Ergenekon Cad. No: 58 Bozyazı/MERSİN adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Telefon: 0 324 851 29 57

Yayın Tarihi: 14. 9. 2021 08: 27: 10

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