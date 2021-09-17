Mersin Büyükşehir, Ulaşım Filosunu Gençleştiriyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yenilediği ulaşım filosu ile vatandaşlara konforlu ve modern araçlar sunuyor. Eski model, yolcu kapasitesi az otobüsleri yenileriyle değiştirerek ulaşım filosunu gençleştiren Büyükşehir Belediyesi, alacağı 56 adet orta boy otobüs için ihale gerçekleştirdi. 30'u Tarsus merkez, 26'sı ise diğer ilçelerde hizmete sunulacak olan otobüslerin ihale değerlendirme süreci devam ediyor.

Modern ve konforlu araçlar geliyor

Filosunu gençleştirmek için toplu taşıma hizmetlerinde kullanım ömrü dolan 156 adet otobüsü yenilemek adına düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 56 araç alımına çıktı. Anadolu Isuzu, Karsan Otomotiv ve BMC'nin katıldığı ihalede, en uygun teklifi Karsan Otomotiv verdi. İhalenin değerlendirme süreci tamamlandığında vatandaşlar yeni, konforlu ve modern araçlarla seyahat edecek. Büyükşehir Belediyesi, filosunu gençleştirmek için ilerleyen zamanlarda 100 araç alımı daha planlıyor.

Otobüsler hem yakıt ve bakım tasarruflu hem de çevreci

8-9 metre bandında özelliğe sahip orta boy otobüsler, yakıt tasarruflu özelliğinin yanı sıra engelli kullanımına da uygun. Eski araçlar 100 kilometrede 44 litre yakıt tüketirken, alımı yapılacak yeni otobüsler 100 kilometrede 22-26 litre yakıt tüketiyor. Yaklaşık % 50 oranında azalacak yakıt kullanımı ile hem tasarruf sağlanacak hem de çevreye salınan karbondioksit ve karbonmonoksit oranı azalacak. Kırsal mahallelerin de dar ve keskin dönüşlü yol yapısına uygun uzunlukta olacak olan araçlar, güvenli trafik akışını da sağlayacak.

Yeni araçların bakım maliyetlerinin de düşük olması ekstra tasarrufu beraberinde getiriyor. Eski tip, kullanım ömrü dolmuş araçlar sürekli arızalandığı için araç başı yaklaşık 50 bin lira ile yıllık 2 milyon 800 bin lirayı bulan bakım maliyetleri, yeni alınan araçlarla 3'te 2 oranında azalacak. Sık sık arıza yapan araçlardan dolayı yaşanan sefer aksaması da asgariye indirilerek vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti verilecek.

Taze hava girişli ve güçlendirilmiş klima, özel güvenlik donanımlı aksamlara sahip (mnvr), şerit takip sistemi, çarpışma algılama sistemi, wi-fi hizmeti, cep telefonu şarj sistemi, bağımsız süspansiyon, korozyona karşı ek tedbirler alınmış, anlık ısı sensör kontrollü ve yakıt tüketim tasarruflu özellikleri ile ön plana çıkan otobüsler, teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetinde olacak.

Yayın Tarihi: 17. 9. 2021 08: 35: 34

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