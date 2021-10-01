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Mersin Büyükşehir Personeline Tatbikatlı Yangın Eğitimi

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Mersin Büyükşehir Personeline Tatbikatlı Yangın Eğitimi

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde çalışan personele yönelik düzenli olarak olası yangın durumuna karşı bilgilendirme eğitimleri vermeye devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde çalışan personele yönelik düzenli olarak olası yangın durumuna karşı bilgilendirme eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şube Müdürlüğü binasında ve Toplu Taşıma Grup Amirliği'nde olası yangın durumunda ne yapılacağı, yangın tüplerinin türlerine göre nasıl kullanılacağı konularında eğitim çalışması düzenlendi.

Temsili kurtarma operasyonları yapıldı Eğitim sorumlularının gerçekleştirdiği sunumların ardından kontrollü olarak yakılan noktalara yangın tüpleriyle müdahale edilerek, tüplerin kullanım şekilleri gösterildi. İtfaiyenin uzun merdivenli ve kovalı araçlarının kullanıldığı temsili kurtarma operasyonları da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Soner Yetgin ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat'ın da katıldığı eğitimlerde, personelden gelen sorular, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği'nde görevli eğitim sorumlusu İsmail Ceyran tarafından yanıtlandı. Ceyran, her iki yangın bilgilendirme çalışmasında da yangın tüplerinin cinsi ve kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Yüksek katlarda meydana gelen yangınlarda asansöre binmenin kesinlikle tehlikeli olduğunu ve elektrik kesintisi halinde asansörde mahsur kalınabileceğini kaydeden Ceyran, yangın ihbarı verilirken apartmanın kaç katlı olduğunun mutlaka söylenmesi gerektiğine dikkati çekti. Ceyran, genelde ev yangınlarının yüzde 70-80'inin elektrikle ilgili sorunlar nedeniyle çıktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 1. 10. 2021 08: 24: 00

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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