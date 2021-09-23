Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'nin "Sosyal Faaliyet Kulüpleri Projesi" kapsamında kurulan kulüplerden birisi olan Tiyatro Kulübü, ilk oyununu sahneledi. İki yıl önce kurulan Tiyatro Kulübü, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" oyunuyla perde açtı.

Oyuncular, dakikalarca alkışlandı

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen Zilli Zarife oyununu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ve Şube Müdürleri de seyretti. Sergiledikleri performans ile başta çalışma arkadaşları ve aileleri tarafından dakikalarca alkışlanan oyuncular, büyük bir mutluluk yaşadı. Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Özdülger, oyunun sonunda Tiyatro Kulübü Başkanı ve Büyükşehir'in Emlak Yönetimi Şube Müdürü Akif Karadal'a çiçek verdi. Oyunun sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yönetmenliğini ve uyarlamasını Gülhatun Kutlay'ın yaptığı oyunda; Nesrin Gürdağ, Hacı Hüseyin Ünal, Akif Karadal, Nimet Özsoy, Serpil Can, Ekrem Şenel, Derya Özüer, Elif Özüer, Cemile Koçkal, Ebru Gülce, Oğuz Ulu, Defne Aslan, Serhat Bayrak, Süheyla Boz, Recep Kaplan, Bekir Barut ve Zeynep Karataş rol aldı.

"Destek olma amacıyla buradayım"

Tiyatro Kulübü'nde de yer alan Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ekrem Şenel, "Ben destek olma amacıyla buradayım" dedi. Arkadaşlarının heyecanlı olduğunu belirten Şenel, "Bizim kurslarımız da devam ediyor. Arkadaşlarımız kurslara da yazılmış. Geliyorlar, biz onları görüyoruz. Hepsi çok yetenekli, azimli insanlar. Hepsiyle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Sosyal faaliyet kulüpleri kuruldu, tiyatro da dahil. Arkadaşlarımız zaten işin içindeler. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve Daire Başkanımız Bengi Hanım çok destek verdiler. Kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem iş ve aile hayatımızdaki stresimizi atıyoruz hem de aidiyet duygumuz artıyor" Oyunda Hurşit-Cemşit karakterlerini canlandıran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Hacı Hüseyin Ünal, "Uzun zamandır bir hobi edinme ihtiyacı duyuyordum. Son 2 senedir Tiyatro Kulübü'nün kurulmasıyla bu topluluğa dahil oldum. Sosyal faaliyetlerde bulunmak her zaman iş açısından ya da aile hayatı açısından bize bir motivasyon sağlıyor. Sağ olsun profesyonel olarak bu işi yapan hocalarımız da bize bugüne kadar çok iyi bir destekte bulundular. Heyecanlıyız ama tatlı bir heyecan. Tiyatro bir çocukluk hayali. Buraya 'yapabilir miyiz, yapamaz mıyız' diye geldik. Sonra bir baktık, bu dünyanın içerisine girdik. Hobi olarak da iyi oluyor. Hem iş ve aile hayatımızdaki stresimizi atıyoruz hem de aidiyet duygumuz artıyor" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 23. 9. 2021 08: 34: 09

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