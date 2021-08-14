Mersin Büyükşehir, Pazar Alanlarını İlaçlıyor
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Mersin Büyükşehir, Pazar Alanlarını İlaçlıyor

Mersin Büyükşehir, Pazar Alanlarını İlaçlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Haşeresiz bir Mersin için ilaçlama alanında yürütülen titiz çalışmalarla vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmesi sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri kurulan pazar yerlerini sinek ve karasineğe karşı düzenli olarak ilaçlıyor. Son olarak Akdeniz ilçesi Yeni Pazar Mahallesi 142. Cadde'de kurulan pazar yerini gün sonu ilaçlayan ekipler, bu sayede sebze ve meyve artıklarının haşere yoğunluğunu artırmasının önüne geçiyor.

Büyükşehir'in ilaçlama ekibi pazar alanlarını ilaçlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önemle üzerinde durduğu ilaçlama çalışmaları kent genelinde tüm hızıyla sürerken, planlı çalışmalara ek olarak muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen ilaçlama talepleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Büyükşehir'in İlaçlama Birimi ekipleri, üremelerin önüne geçmek için yeşil alanlarda etkin bir vektör mücadelesi yürütürken, vatandaşların pazar yerlerinde hijyenik ortamda alışveriş yapabilmesi için dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve sağlığı tehdit edecek her türlü haşereyle de mücadele ediyor.

Akdeniz ilçesi Yeni Pazar Mahallesi 142. Cadde'de kurulan semt pazarı alanının kurulmasının ardından pazar bitiminde düzenli olarak ilaçlama yapan ekipler, özellikle mazgalları tıkayan artıklara karşı önlem alıyor. Sebze ve meyve artıklarıyla bazı haşerelerdeki artışı dikkate alan ekipler, anında müdahale ile olası olumsuzlukların önüne geçiyor. Toz ve sıvı larvasit ilaçlaması yapan ekipler, termal fog dumanlama araçlarıyla da mazgalları ilaçlıyor.

Yayın Tarihi: 14. 8. 2021 09: 46: 32

Kaynak: Habermetre

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