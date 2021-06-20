Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde düzenlediği sosyal etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde düzenlediği sosyal etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde uyguladığı programlarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, ilkleri yaşatarak, toplumun geniş kesimlerinin sosyal hayata entegrasyonunu sağlıyor. Bunun son örneklerinden biri de Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde ilk kez düzenlenen 'Babalar Günü' etkinliği oldu. Babalar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 'Baba Bana Basket Atsana' sloganıyla Basketbol ve 'Babalar ve Çocuklar Yarışıyor' sloganıyla da Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

İlk kez 'Babalar Günü' programı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Atgirmez mevkiinde açtığı Kadın ve Çocuk Atölyesi ilk kez 'Babalar Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlu öğretmeni Ela Canbolat ve diğer öğretmenlerin gayretleriyle gerçekleşen etkinliğe, çocuk atölyesinde eğitim gören çocuklar ve atölye bünyesinde bulunan okuma-yazma kursuna katılan anneler ile babalar ve hatta dedeler dahi katılım gösterdi.

Babalar kızlarıyla dans etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

Babalar Günü'ne özel hazırlanan panoya, çocuklar ve babaları el izlerini bırakırken, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu. Çalınan müzik eşliğinde çocuklar şarkılarını seslendirirken, babalar ise kızlarıyla birlikte dans ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukları tarafından hazırlanan "Süper Babalara Teşekkür Belgeleri" de yine çocukları tarafından babalara verildi.

Çocuk Atölyesi'nde 3 torunu eğitim gören dede Mehmet Taş, "Babanın yeri başkadır. Çok güzel, memnunuz. Sayın Başkanımıza böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum" dedi. 2 çocuğu atölyenin imkanlarından faydalanan baba Seydo Kurt, "Köyümüzde insanların iç içe, sevgi dolu birleşmesine vesile olan Vahap Seçer'e buradan saygılarımızı sunuyoruz. Bize bu güzel ortamı yaşattığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik Kampı'nda da etkinlikler vardı

Büyükşehir'in Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Tarsus Gençlik Kampı'nda ise farklı kesimlerden birçok ailenin katılımı ile program düzenlendi. Çocuklara özel olarak hazırlanan hamburgerler ikram edilirken, survivor alanında da yarışmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Babalar Günü için basketbol ve ayak tenisi etkinlikleri

Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 'Baba Bana Basket Atsana' sloganıyla Basketbol ve 'Babalar ve Çocuklar Yarışıyor' sloganıyla da Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi. Babalar Günü için düzenlenen Basketbol ve Ayak Tenisi etkinliklerinde babalar ve çocukları gönüllerince eğlenirken, birlikte spor yapmanın tadını çıkardı. Basketbol etkinliği; Sayapark AVM, Palm City AVM ve Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilirken; Ayak Tenisi Turnuvası ise Cumhuriyet Gösteri Merkezi ile Kır Kahvesi yanında yapıldı.

Avcı: "Güzel bir anı oldu bizim için"

Çocuklarıyla birlikte Büyükşehir'in Sayapark'taki Basketbol Etkinliği'ne gelen Aziz Avcı, "Güzel bir anı oldu bizim için, hoş bir gün geçirdik. Gün zaten önemli ama bunu bir etkinlikle süslemek çok daha güzel oldu bizim için. İyi ki varsınız, teşekkürler" dedi. Aziz Avcı'nın oğlu Arda Avcı, "Babamızla vakit geçiriyoruz. Benim için güzel bir etkinlikti" diye konuştu. Batuhan Avcı ise, "Babamı buraya getirdim. Basket attığında çok sevindim. Eğlenceli vakit geçirdim" ifadelerini kullandı.

Oğlu ile birlikte Ayak Tenisi Turnuvası'na gelen baba İlhan Demiroğlu ise "Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir etkinlikti. Sağ olsun hocalarımız da ilgilendi bizimle. Onlara teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik yaptığı için" dedi. Oğlu Yiğit Demiroğlu da "Güzel bir etkinlik olmuş. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 42: 01

Kaynak: Habermetre