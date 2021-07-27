Mersin Büyükşehir, "Organik Tarım Projesi"ni Başlattı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan "Organik Tarım Projesi"nin tanıtım eğitimleri gerçekleşti.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 100 üreticiyi kapsayan "Organik Tarım Projesi"nin tanıtım eğitimleri gerçekleşti. Üreticileri organik tarıma teşvik eden projeye Mersinden Kadın Kooperatifi de destek verdi.

Eğitimlerden organik gübreye her alanda destek

İnsan sağlığının, çevrenin, yer altı sularının, doğal biyo çeşitliliğinin koruması amacıyla başlatılan proje kapsamında hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitleri kullanımının artırılması da amaçlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez başlatılan "Organik Tarım Projesi" üreticilere de önemli faydalar sağlıyor. Ürünün üretilmesi, işlenmesi ve depolanması gibi her aşamada yetkili sertifikalandırılmasını hedefleyen proje, üreticilere bu alanda sunulacak çeşitli destekleri kapsıyor. Proje sayesinde organik tarım eğitimleri ve organik sertifikasyon alımı aşamalarından yararlanma fırsatı yakalayacak her üreticiye 250 kilogram organik gübre desteği de sağlanacak.

Üreticiler projenin tanıtım etkinliğine katıldı

Projenin önemli adımlarından birini tamamlayan Büyükşehir, Tarsus'ta 32, Toroslar'da ise 10 mahalleyi kapsayan projenin tanıtım eğitimlerini gerçekleştirdi. Bu eğitimlerde üreticilere proje hakkında bilgiler verilirken, organik tarımın önemli noktaları anlatıldı. Üreticiler ise merak ettikleri soruları yönelterek, kafalarındaki soru işaretlerine işin uzmanlarından yanıt aldı. Büyükşehir, tamamlanan tanıtım eğitimlerinin ardından projeyi; organik gübre dağıtımı, ürün çeşidine göre hasat döneminde numune alımı, arazinin bulunduğu konumun tespiti ve uygulamalı organik tarım eğitimi verilmesi adımlarıyla sürdürecek.

"Bu ürünlerin katma değerli ürünler haline gelmesi konusunda çalışma yapacağız"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimlere katıldı. Meral Seçer, kooperatif olarak projenin üretim aşamasına katkı sunacaklarını belirterek, "İnsan sağlığının ve doğamızın korunmasının pandemiden sonra çokça konuşulduğu şu günlerde; organik tarımın, organik tarımdan üretilmiş ürünlerin, katma değerli ürünlerin ne kadar önemli olduğunu daha çok gözler önüne koydu. Bu projede Büyükşehir'in üreticilerimize vereceği destek çok önemli. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak proje sürecinde, geçiş döneminde ve sertifika alındıktan sonraki dönemde bu ürünlerin katma değerli ürünler haline gelmesi konusunda çalışma yapacağız" dedi.

"Ürünlerin katma değerli ürünler halinde pazara sunulmasında destek olacağız"

Mersinden Kadın Kooperatifi'nin Darısekisi Örnek Köy Projesi'nde bulunan üretim atölyesinde üretilecek organik ürünleri katma değere dönüştüreceklerini sözlerine ekleyen Meral Seçer, "Mersin Hali'nde bulunan kurutma tesisimizde de bu organik ürünleri değerlendirerek katma değerli ürünler halinde pazara sunulmasına destek olacağız. Ürünlerin katma değerli hale getirilmesi kullanım ve raf ömrü açısından çok önemli. Bu zincirde kooperatif olarak vereceğimiz bu destek, üreticilerimizin ürünlerinin de değerlendirilmesi konusunda çok önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Mersin'de organik tarımla alakalı Büyükşehir bünyesinde ilk defa bir proje yürüttük"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, belediye bünyesinde ilk defa organik tarımla ilgili bir proje yürüttüklerini vurgulayarak, "Önce mutfakta bu projeler hazırlandı. Daha sonra organik tarım üretimi yapan üreticilerimizle görüştük. Bazıları sıkıntılar çektiklerini, sertifikasyon kuruluşuna sertifika ücretlerinin ödenememesiyle ilgili birtakım zorluklardan bahsetti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 100 kişiyle başlattığımız, Tarsus ve Toroslar'da olmak üzere bu üreticilerimizin gerek eğitimleri gerek sertifika ücretleri gerekse kendilerine bir miktar organik gübre yardımında bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında varız" ifadelerine yer verdi. Gökçek, Büyükşehir'in sağlayacağı desteklerle üreticilerin elde edeceği organik ürünlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı üretici pazarlarında ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla katma değere dönüştürülerek satışa sunulacağını vurguladı.

Tarsus'ta da proje tanıtım eğitimi gerçekleştirildi

Projeye ilişkin olarak Tarsus Ziraat Odası'nda da tanıtım eğitimi gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Yağmur Arslan'ın slayt eşliğinde organik tarımın tarihsel süreci ile ilgili detaylı bilgiler verdiği toplantıda, üreticilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

"Mersin'de ilk defa organik tarıma önem veren bir başkanımızla buluşmuş olduk"

Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Vahap Eryılmaz ise Toroslar ilçesi Darısısekisi Mahallesi'nde projenin tanıtım eğitiminde yaptığı konuşmada projeyle düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Telefonlarımız 24 saat açık. Çekinmeden arayıp gerekli bilgileri sorabilirsiniz. Biz o konuda da yardımcı olacağız. Ekiplerimiz var. Aynı zamanda da belediyede meslektaş arkadaşımız var. Bunlarla birlikte biz bu projeyi sağlıklı bir şekilde götüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten Mersin'de ilk defa tarıma, organik tarıma önem veren bir başkanımızla buluşmuş olduk. İstifade etmemiz lazım. El ele vererek Mersinimizi belirli bir noktaya getirmeye çalışacağız. "

"Organik tarımın nasıl yapıldığını, ne olduğunu ilk defa duyanlar var"

Darısekisi Mahalle Muhtarı Yakup Yetkin, hem üretici hem de mahalle muhtarı olarak yapılan projeden memnun kaldığını vurgulayarak, "Organik tarım insanların sağlığı açısından önemli. Ama insanlar henüz organik tarımın ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmedikleri için ilgi var, öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim öncelikle organik tarımın nasıl yapıldığını öğrenmemiz lazım. Buna destek tabii ki Büyükşehir'den gelecek, bunu biliyoruz. Organik tarımın nasıl yapıldığını, ne olduğunu ilk defa duyanlar var. Vahap Başkanın arkamızda olduğunu, köylülere, üreticilere destek verdiğini biliyoruz" dedi.

"Önemsendiğimizi hissedince daha güzel şeyler yapma isteğimiz doğuyor"

Üreticilerden Asiye Tör, organik tarıma merakının olduğunu, bu merakı üretime dönüştürmek istediğini belirtti. Proje sayesinde alacakları sertifikanın kendileri için büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Tör, şunları söyledi:

"Organik tarım yapabilmek için devlet desteğine ihtiyacımız var. Kendi gücümüz yetmiyor. Maddi manevi bütün sorunları çözebilmek için bu sertifikaya ihtiyacımız var. Aynı zamanda eğitim olarak ihtiyacımız var. Eğitimimizi alıp sonucunda da sertifikamızı alırsak devletimizin, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın bize olan desteğinin artacağını düşünüyorum. Bu proje onun için başlatıldı zaten. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle güzel projelere imza attığı için teşekkür ediyorum. Ara mahallelere, bizlere, köylülere ve kadın üreticilere verdiği desteklerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Önemsiyor, önemseniyoruz, önemsendiğimizi hissedince de daha güzel şeyler yapma isteğimiz doğuyor. "

Yayın Tarihi: 27. 7. 2021 08: 24: 21

Kaynak: Habermetre