Mersin Büyükşehir, Okul Bahçelerinin Fiziki Şartlarını da İyileştiriyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor. Büyükşehir ekipleri, kentin cadde ve bulvarlarında sürdürdüğü asfalt çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı. Toroslar ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu bahçesinde yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Okul bahçelerinin fiziki şartları iyileştiriliyor

Büyükşehir ekipleri tarafından kentin cadde ve bulvarlarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra eğitime katkı amacıyla okul bahçelerinde de sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu içinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 5 kamyon, 1 finişer ve 2 silindirle sürdürülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okul bahçesi içerisinde deforme olan beton kaldırımlar da ekipler tarafından yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için okul bahçelerinde yürüttüğü fiziki iyileştirme çalışmaları, plan ve program dahilinde devam edecek.

Yayın Tarihi: 7. 12. 2021 09: 04: 50

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