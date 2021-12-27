Mersin, Büyükşehir'le Yeni Yıla Hazırlanıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılına sayılı günler kala kenti ışıl ışıl yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi bünyesindeki atölyelerde hazırlanan birbirinden renkli figürler, kavşaklara yerleştirildi. Mersinliler yeni yıla girerken caddeler ışıldamaya başladı. 4 merkez ilçenin 13 noktasında yapılan çalışmalar, 13 ilçede devam ediyor.

Mersin yılbaşı konseptine büründü

Geçen yıl kenti süsleyen ürünler, Büyükşehir'in ustaları tarafından yeniden kullanılabilir hale getirildi. Marangozhanede ve kaynak atölyesinde yapılan Noel Baba, çam ağacı, geyik, şeker, hediye kutusu gibi ışıklı yılbaşı konseptli ürünler kentte adeta karnaval havası estiriyor.

Taş Bina önü, Balıkçı Barınağı, Muğdat Kavşağı, Göçmen Kavşağı (Adnan Menderes üzeri), Marina Kavşağı, Babil Kavşağı (Adnan Menderes üzeri), Babil Kavşağı (Mezitli Mado önü), 48 Elektrik Kavşağı, Forum AVM Kavşağı (Şevket Pozcu Lisesi önü), eski Güleryüz Kavşağı, Tavuskuşlu Kavşak, 34. Cadde Kavşağı ile Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yerleştirilen süslemeler, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

"Yılbaşına Mersin olarak hazırız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Rekreasyon Uzmanı olarak görev yapan Pınar Savrun, "Yılbaşı hazırlığımız başladı. Ürünleri Park ve Bahçeler Dairesi atölyesinde yapıyoruz, hem ahşap atölyesinde hem de kaynak atölyesinde. Genelde atık malzemeleri kullanıyoruz ve geçen sene yaptığımız malzemeleri depoladığımız için bu sene hepsini çıkarttık. Üzerinde ufak dokunuşlarla tekrar değerlendiriyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 27. 12. 2021 08: 37: 40

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