Mersin Büyükşehir, kooperatiflere makine desteğini sürdürüyor
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:16
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla üretici kooperatiflerine makine desteğini sürdürülürken, son olarak erik üretici kooperatiflerine toplamda 4 erik boylama makinesi teslim edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla üretici kooperatiflerine makine desteğini sürdürülürken, son olarak erik üretici kooperatiflerine toplamda 4 erik boylama makinesi teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com