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Mersin Büyükşehir, Kentin Peyzajını Yeni Mevsime Hazırlıyor

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Mersin Büyükşehir, Kentin Peyzajını Yeni Mevsime Hazırlıyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kentin peyzajını kış mevsimi için hazırlamaya başladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kentin peyzajını kış mevsimi için hazırlamaya başladı. Eylül ayının gelmesi ile birlikte mevsimlik çiçek dikimi için kent genelinde toprak ve bitki bakım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mevsime uygun çiçek dikimi de yapıyor.

Toprak ıslahı ve tesviye çalışmaları sürüyor

Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı ve 4. Çevreyolu'nda toprak ıslahı, mevsimlik çalı ve çiçek dikimi, tesviye ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yürütüyor. Hizmete yeni açılacak 4. Çevreyolu'ndaki refüjde çalışmalarını sürdüren ekipler, Euonymus japonica, Aurea, Photinia fraseri, Viburnum lucidum, Loropetalum chinense, Lagerstroemia indica, Nerium oleander nana, Polygala myrtifolia ve Grevillea robusta türlerinin dikimini yapıyor.

Otomatik sulama sistemi kurulum çalışmaları sürüyor

Adnan Menderes Bulvarı refüjünde yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler ekipleri, bitkisel materyal desteği ve kot farkının tekrar ayarlanması için toprak serme işlemi de yürütüyor. Ekipler, su tasarrufu sağlamak için yürüttüğü otomatik sulama sistemi kurulum çalışmalarına da devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri de refüjlerde kullanım ömrünü tamamlayan bordürleri yeniliyor.

Yayın Tarihi: 15. 9. 2021 08: 34: 52

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