Mersin Büyükşehir İtfaiyesi'nden Odunpazarı Belediyesi'ne Eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden gelen talep üzerine uygulamalı ve teorik eğitim düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden gelen talep üzerine uygulamalı ve teorik eğitim düzenledi. Eğitimler, 3 gün boyunca Büyükşehir'in Mezitli İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Gökçebelen İstasyonu ve K9 yerleşkesinde gerçekleştirildi.

21 saat eğitim aldılar

Büyükşehir'in düzenlediği eğitime, Odunpazarı Belediyesi'nden 4 kişi; İtfaiyecilik Okulu ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Meslek Yüksek Okulu'ndan ise 8 stajyer öğrenci katıldı. 3 gün boyunca gece ve gündüz toplam 21 saat süren eğitimlerde, doğal afet ve acil arama kurtarma görevlerinde müdahale şekilleri uygulamalı ve teorik olarak anlatılırken, yangın bilgisi, kentsel arama kurtarma eğitimi, ip teknikleri konuları detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca K9 köpekleriyle canlı arama kurtarma gösterisi de yapıldı.

Yayın Tarihi: 24. 8. 2021 09: 04: 00

Kaynak: Habermetre