MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 590 personel ve 105 araçla kent genelindeki 30 hizmet noktasında hizmet veriyor. Büyükşehir'in kahraman itfaiyecileri, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı. 4 aylık süreçte kent genelinde bin 291 yangın meydana geldi.

İtfaiye personelinin müdahale ettiği bin 291 yangının 460'ı Ocak ayında meydana geldi. En fazla yangın Akdeniz ilçesinde yaşandı. Bin 291 yangının 260'ı konutlarda meydana geldi.

Ekipler, yılın ilk çeyreğinde 933 kurtarma gerçekleştirdi. 382 görevle en fazla kurtarma Mart ayında gerçekleşti. Ekipler yangın türlerinden yangın önlemlerine kadar hayat kurtaran birçok konuda 49 tatbikat yaparken, bin 403 kişi de bu konularda eğitim aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet binaları ve tesislere ait 2021 Yılı Sivil Savunma Planlarının Güncelleme Çalışmaları da yapıldı.

Büyükşehir İtfaiyesi, kırsal bölgelerde çıkabilecek büyük ve küçük ölçekli yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla 13 ilçeye bağlı 367 mahallede 877 nokta tespit etti. Bu noktalarda MESKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçesine 17, Mezitli ilçesine ise 18 Hidrant kurulumu yapıldı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI
MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI
MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI
MERSİN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, 3 AYDA 3 BİN 290 GÖREV TAMAMLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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