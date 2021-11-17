Mersin Büyükşehir'in Yol Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarsus'ta birçok cadde ve bulvarın standartlarını yükselten Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi de Tarsus'un Karabucak Ormanı giriş bölümünde bulunan Yunus Emre Mahallesi'nde yol yapım ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

On yılların ihmali Büyükşehir'le son buldu

Büyükşehir ekipleri, bir tarafında sanayi ve KOBİ işletmeleri, diğer tarafında evlerin bulunduğu ve on yıllardan bu yana asfaltlanmayan 1300 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi'ni ve caddeye bağlı bağlantı yollarını kısa sürede asfalta kavuşturdu. Önce zemin düzenleme ve sıkılaştırma işlemi yapan ekipler, ardından kombi iş makinasıyla çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

"Yıllardan beri bu yolumuz bozuktu"

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mikail Sanga, önceki yıllarda birçok kez talep etmelerine rağmen yollarının yapılmadığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesiyle taleplerinin karşılandığını söyledi. Sanga, "Yıllardan beri bu yolumuz bozuktu. Buradan şahsım ve mahallem adına böyle güzel bir yolu bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyoruz, destekliyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 17. 11. 2021 08: 57: 58

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