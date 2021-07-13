Mersin Büyükşehir'in Yaz Konserleri Büyük Sahneye Taşındı
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Mersin Büyükşehir'in Yaz Konserleri Büyük Sahneye Taşındı

Mersin Büyükşehir'in Yaz Konserleri Büyük Sahneye Taşındı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve kenti ezgilerle dolduran yaz konserleri büyük sahnelere taşınıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve kenti ezgilerle dolduran yaz konserleri büyük sahnelere taşınıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği etkinliklerle Mersinliler müziğe doyuyor, sanatçılar özledikleri sahnelere kavuşuyor.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte konser coşkusunu artıran Büyükşehir, hafta sonu Mersinlilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Marina sahilinde kurulan büyük sahnede bu yaz ilk olarak Batuhan Şaraplı sahne aldı. Her yaştan Mersinlinin katıldığı konsere ilgi büyük oldu. Açık havada konser keyfi yaşayan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Dev sahneler ilçelere de taşınacak

Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlara nefes aldıran konserler büyük sahnelerle ilçelere yayılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği önemle Mersin, bu yaz da konserlerle renklenmeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 13. 7. 2021 08: 10: 59

Kaynak: Habermetre

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