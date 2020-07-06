Mersin Büyükşehir'in ücretsiz atölyeleri başladı
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Mersin Büyükşehir'in ücretsiz atölyeleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz atölyelerine başladı.

Mersin Büyükşehir'in ücretsiz atölyeleri başladı
06.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:06

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz atölyelerine başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Park'taki Etkinlik Merkezi ve Halk Sanat Atölyesi'nde yapılan etkinlikler, haftanın 7 günü farklı saatlerde düzenleniyor.

3-6 yaş çocuklara yönelik sanat etkinlikleri, okul öncesi, 6-18 yaş, yetişkinler ve emeklilere yönelik resim atölyesi, resim yetenek sınavına hazırlık, her yaş grubuna yönelik taş ve ahşap boyama atölyeleri, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki Limon Kafe'nin yanında yer alan halk sanat atölyesinde gerçekleştiriliyor. Resim atölyesinde kara kalem, yağlı boya, akrilik, baskı resim, modelleme çalışmaları yapılırken, sanat etkinlikleri kapsamında ise kesme yapıştırma, parmak boyası, kukla, baskı çalışmaları, artık materyallerden oyuncak, kolaj etkinlikleri yapılıyor. Atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar, 0530 432 09 01 nolu telefonu arayarak, detaylı bilgi alabiliyor ve dilediği atölyeye kayıt yaptırabiliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Etkinlik Merkezi'nde ise 6-12 yaş çocuklar için İngilizce konuşma atölyesi, 8-11 yaş çocuklar için masal atölyesi, 6-8 yaş çocuklar için drama atölyesi, 10-16 yaş ve kadınlara özel temel fotoğrafçılık atölyesi, 4-16 yaş için taş boyama atölyesi, 15 yaş üzeri için artistik jimnastik gösterisi, 4 yaş üzeri için ritim atölyesi, yetişkinler için Almanca konuşma atölyesi, 5-8 yaş çocuklar için Almanca kelime geliştirme atölyesi, 3-7 yaş çocuklar için ise düşün, tasarla ve oluştur baskı atölyesi faaliyetlerine başladı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Polisevi karşısındaki etkinlik merkezinde gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve kayıt için 0506 969 15 04 numaralı telefonu arayabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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