Mersin Büyükşehir'in Kurs Merkezleri'nde İlk Ders Zili Çaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde 9 ilçede ücretsiz olarak hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk dersleri başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde 9 ilçede ücretsiz olarak hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk dersleri başladı. Bu yıl 4 bin 100 üniversite adayı genç, Büyükşehir'den alacağı destekle sınavlara hazırlanacak.

Geçen yıl yakalanan başarının ardından bu dönem de heyecanlı başladı

2020-2021 döneminde Büyükşehir'in kurs merkezlerinden destek alıp üniversite sınavına giren 4 bin 13 öğrencinin 125'i ilk 50 binlik sıralamaya girerken, 12'si ise ilk 5 binde yer aldı. Büyükşehir, 227 öğretmen ve 4 bin 100 öğrenciyle yeni döneme başladı. Mersin merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'dan oluşan toplam 9 şubede ilk ders için çalınan zilin ardından öğrenciler dersliklerdeki yerini aldı.

"Her yıl ileriye doğru gidiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, yeni dönemin ilk derslerine başladıklarını belirterek, "Covid-19 tedbirlerimizi aldık. Sınıflarımızın hijyenini sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda ilerliyoruz. YKS öğrencilerimiz bugün derslerine başladı. Şu an başlangıç aşamasındayız. İlk haftalarda derslerimizi hafta içi yapacağız. İlerleyen tarihlerde deneme sınavları başladıktan sonra hafta sonu da açık olacağız. Çocuklarımızı sınava daha hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Eğer Covid-19 müsaade ederse ilerleyen süreçte etkinliklerimiz de olacak. Her geçen yıl çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Her yıl da ileriye doğru gidiyoruz" dedi.

LGS hazırlık kurslarına da başlayacaklarını sözlerine ekleyen Karakuş, "İnşaatı devam eden, yakında bitecek olan ve teslim aldığımız dershanelerimiz var. 12 LGS kurs merkezimiz olacak. Orada da 2 bin 500 öğrenci kontenjanımızla derslerimize başlayacağız" diye konuştu.

"Dersler noktasında bütün akademik birikimle öğrencilerimizin yanındayız"

Kurs merkezi Felsefe Grubu ve Rehber Öğretmeni Yahya Vurucu, her geçen gün kendini yenileyen bir kadroyla yeni döneme hazır bir şekilde başladıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi görmüş olduk. Covid'ten dolayı son dönemlerde ciddi bir eğitim sıkıntısı yaşıyorduk, onu da gidereceğimizden hiç şüphemiz yok. Öğrencilerimizin gelecekleriyle ilgili, şu anda var olan sorunlarıyla ilgili hangi engeller varsa o noktada yardımcı oluyoruz. Dersler noktasında da bütün akademik birikimle onların yanındayız" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi"

Hukuk fakültesi kazanma hedefiyle Büyükşehir'in kurs merkezinden bu dönem destek alan Aynur Küçük, "Faydalı olması için buraya geldim. Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi. Aslında geçen sene de gelmiştim. Öncelikle hocalarımız çok iyi ders anlatıyor. Daha iyi öğrenmek amacıyla burayı seçtim" dedi.

"Kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz"

İktisat bölümü hedefiyle ilk derse giren İpek Göçemen, Büyükşehir'in kurs merkezleriyle ilgili, "Gayet iyi, genellikle bazı şehirlerde bu imkanlar sağlanmıyor. Kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz. Burayı annemin vasıtasıyla tercih ettim. Geçen sene de sınava girmiştim. Geçen seneki puanıma göre bu sene daha iyi bir şekilde sınava girmeyi planlıyorum" diye konuştu.

"Çoğunlukla derece yapan insanlar olduğu için burayı tercih ettim"

Psikoloji bölümünü kazanmayı hedefleyen 18 yaşındaki Hakan Enes Tümen, Büyükşehir'in kurs merkezleriyle ilgili biraz araştırma yaptığını vurgulayarak, "Derece yapan kişileri gördüm. İyi olabileceğini düşündüğüm için geldim. Çoğunlukla derece yapan insanlar olduğu için burayı tercih ettim. Bize bu imkanları sağladığı için Vahap Başkan'a çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 25. 8. 2021 08: 49: 04

Kaynak: Habermetre