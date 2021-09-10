Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nün 'Gönüllü Katılım Toplantıları'nın ikinci turu Gülnar ilçesinden başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nün 'Gönüllü Katılım Toplantıları'nın ikinci turu Gülnar ilçesinden başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde ve Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen toplantılara Gülnar'ın civar köylerinden çok sayıda kadın katıldı. Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi'nin 'kadın üretici stantları', 'teksin uygulaması' ve 'dosthane' gibi bazı hizmetleri anlatıldı. Kadınların bu hizmetlerden nasıl haberdar olabileceği, nasıl yararlanabileceği ve çalışmalarda ne şekilde yer alabilecekleri konularında bilgiler verildi. Kadınların hizmetler konusundaki taleplerinin de dinlendiği toplantıda, ortak yapılabilecek çalışmalar üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.

"Sizlerden gelen fikirler, yapılan hizmetlere yol çizdi"

Büyükşehrin ilk gönüllüsü ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ilk turda 13 ilçeyi gezip kadınlarla buluştuklarını söyledi. İlçelerdeki kadınların neler yaptıklarını, nelere ihtiyaç duyduklarını, çocukları, kendileri ve aileleri için neler yapılabileceğini yerinde gördüklerini kaydeden Seçer, ilk turun ardından bir sonuç çıkarttıklarını vurguladı. İlk turda elde edilen sonuçlar üzerine hizmet geliştirdiklerini belirten Seçer, "13 ilçeyi dolaştık. Buradaki dolaşma amacımız neydi? Kadınlarla buluşup, kadınlarımız ne iş yaparlar, nelere ihtiyaçları var, kendileri için, çocukları için, ailesi için ne istiyorlar? İhtiyaçları nelerdir? Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Burada şunu gördük ki; biz sadece fikir vererek değil, onların fikirlerini alarak da doğru yolda gideceğiz çünkü bu şeyleri yaşayan sizlersiniz, sizlerden gelen fikirler, yapılan hizmetlere yol çizdi" dedi.

Seçer, süreç içerisinde atılan adımlardan bazılarını örnek gösterdi. İlk tur toplantılarında, kadınların ürünlerini satacak yer ihtiyacını belirtmesi üzerine 'kadın üretici stantlarının kurulduğunu belirten Seçer, Gülnar'da önemli bir çalışmanın yapıldığını dile getirdi. Seçer, "Geçen yıl atalık sarı buğdayda, beş ton buğdayı katma değerli ürünler haline çevirdik. Bulgur, un, erişte yapmıştık ve bunu 'Mersinden' markasıyla satışa sunduk. İnsanlar hem Mersin'i tanımış oldular hem de bu ürünün nerede üretildiğini merak edip baktılar. Çünkü pakette Silifke balandız atalık sarı buğday yazıyordu. Aynı şeyi biz bu yıl, nohut için yapacağız. Bu sene de Büyükşehir'in nohutla ilgili projesine paydaş olduk. Gülnar'ın isminin nasıl duyulacağı, bu ürünün katma değere nasıl çevrileceği konusunda araştırmalarımızın sonuna geldik" şeklide konuştu.

"İstediğiniz şeyi bir telefon tuşuyla yapabileceksiniz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile birlikte bu toplantılara diğer ilçelerde de devam edeceklerini ifade eden Seçer, "Bu görüşmelere devam edeceğiz ama sizlere şunu da anlatmak istiyorum. Örneğin ALO 185'i bilen var mı? Bizim sahalara giderek yapmak istediğiniz şeyi siz bir telefon tuşuyla yapabileceksiniz. Büyükşehir'in yeni uygulaması. Telefonlarınıza indiriyorsunuz. Bu hatta taleplerinizi, dileklerinizi, teşekkürlerinizi, her şeyinizi aktarabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin dijital ortamda önemli bir çalışma daha yaptığını duyuran Seçer, Mersin Büyükşehir'in 'sanal kadın üretici pazarı' ile belediyeler arasında bir ilki gerçekleştireceğini söyledi. Seçer, "Burada ürünlerinizin satılacağını mecralar oluşturuluyor. Tam bu noktada eğitim gerekiyorsa, bu eğitim de sizlere verilecek. Hangi eğitimi istiyorsanız onun üzerinden ilerleyelim. Buranın bilinirliği, tanınırlığı Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından yapılacak, söz veriyorum" diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise toplantılardan çıkan sonuçları önemsediklerini vurgulayarak, "Gülnar'da kadınlarımızla birlikte olmak, onların taleplerini, şikayetlerini, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geldik. Gönüllü çalışmalar silsilelerimizin bu yılki ilk durağı oldu. Böyle büyük toplantılar yapıp sonra akabinde bu toplantıları, yapacağımız çalışmalarda rehber olarak kullanıyoruz" dedi.

Gülnar'ın Çukurasma Mahallesi'nden toplantıya katılan kadınlardan Fatma Su, kırsalda turizmle ilgilendiğini söyledi. Gülnar'da da bir projeyi hayata geçirmek istediğini kaydeden Su, "Taslak bir proje yazmıştım, Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı bu projem. Lojistik anlamında da destek istemiştim, Büyükşehir Belediyesi bana sonuna kadar destek veriyor. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne" şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer'in kendilerine bir söz verdiğini ve bu sözü yerine getirdiği için mutlu olduklarını belirten kavurga üreticisi Hamide Şener, "Vahap Bey, eşinin geleceğini söyledi. Sözünü tuttu. Gerçekten bizi çok memnun etti. Meral Hanım bize iç açıcı çok güzel şeyler söyledi. Benim en çok duygulandığım, gururlandığım; geçen yıl kavurga talebinde bulunuldu, kabul ettim ve ben oraya kavurga yapmaya başladım. Benim kavurgam çok sevildi. Her seferinde istendi, hala isteniyor ve onların sayesinde başkaları tattı. Şu anda sezonu bekliyorum. Hepsi el emeğimiz, Gülnarımızın, Dayıcık Köyü'nden, kendi ürünümüz. Dışardan katkı maddeli hiçbir şey yoktur" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı