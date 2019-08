Mersin Büyükşehir'in bahçesine ebabil kuşu kondu

Ebabili avuçlarına alarak bir süre seven Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kuşun gerekli kontrol ve bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağını söyledi

Seçer: "Bu kuş baharın habercisi ama biliyorsunuz Mersin'e bahar geleli 4 ay oldu. Biraz gecikti bizim Ebabil kuşu"

MERSİN – Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesinde, çok nadir görülen kuşlardan biri olan ebabil bulundu. Halk arasında 'baharın müjdecisi' olarak nitelenen ebabil kuşunu avuçlarına alarak bir süre seven Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bakımının yapılarak doğaya bırakılması için kuşu Tarsus Hayvan Parkı ve Doğal Yaşamı Koruma Merkezi'ne gönderilmek üzere Veterinerlik Hizmetleri yetkililerine teslim etti.

Ömrünün büyük bölümünü uçarak geçiren, dünyanın en nadir ve hakkında en çok araştırma yapılan kuşlarından biri olan ebabil, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine kondu. Sebebi bilinmeyen bir nedenle Büyükşehir'in arka bahçesine inen ve yeniden havalanamayan ebabil kuşunu, belediye personeli buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de bahçeye inerek ebabili avuçlarına aldı. Bir süre kuşu seven Seçer, Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük'ten ebabil ile ilgili bilgi aldı. Kendisinin de ebabil ile ilgili araştırma yaptığını belirten Seçer, gerekli kontrollerin yapılması ve tekrar doğaya salınması için kuşu, Tarsus Hayvan Parkı ve Doğal Yaşamı Koruma Merkezi'ne gönderilmek üzere Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Cücük'e teslim etti.

"Mersin'e uğur getirsin"

Baharın gelişinin habercisi olan ve müjde getirdiğine inanılan kuşun Mersin'e uğur getirmesini dileyen Başkan Seçer, "Bu kuş baharın habercisi ama Mersin'e bahar geleli 4 ay oldu. Biraz geç kalmış. İnşallah uğur getirsin" dedi.

Ebabilin çok gizemli bir kuş olduğunun söylendiğini belirten Seçer, "Ben de biraz araştırdım ebabil kuşu nedir, özellikleri nelerdir diye. Sürekli havada olan bir kuş. Sadece üremek için yere iniyor ve daha çok ilkbaharda görülüyor. Sonbaharda güneye, sıcak iklimlere doğru göç ediyor. Bu kuş baharın habercisi ama biliyorsunuz Mersin'e bahar geleli 4 ay oldu. Biraz gecikti bizim ebabil kuşu. Yolda süreyi biraz fazla harcamış" dedi.

Ebabilin gayet sağlıklı göründüğünü dile getiren Seçer, "Bunun uğur getirdiği söyleniyor. İnşallah Mersin'e uğur getirsin. Çünkü belediyenin bahçesine düşmüş. Demek ki, belediyemiz bu dönemde Mersin'e hayırlı, güzel işler yapacak. Onun müjdecisi olur, umut ediyorum. Biz de onu eğer bir yarası varsa tedavi edeceğiz ve daha sonra doğaya bırakacağız. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra uçacak ve kendini koruyacak hale gelecek, sonra doğaya salacağız. Özgürlük güzel bir şey, hayvanların da insanların da özgür olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA