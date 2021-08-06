Mersin Büyükşehir Her Canın Yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarında tüm birimleriyle seferber olmuş ve kentteki yangınların söndürülmesiyle birlikte ekiplerini Muğla ve Antalya'ya destek için göndermişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarında tüm birimleriyle seferber olmuş ve kentteki yangınların söndürülmesiyle birlikte ekiplerini Muğla ve Antalya'ya destek için göndermişti. Yangın söndürme çalışmalarına 9 araç ve 15 kişiyle seferber olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat'ta küllerin arasından bir kaplumbağayı kurtardı.

Su döküp kendine getirdiler

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla ve Antalya'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere kısa süre önce bölgeye ulaşmıştı. 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, Muğla ve Antalya'nın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında mevcut ekiplere destek olmayı sürdürüyor.

Manavgat'ta ormanları kurtarmak için canla başla mücadele veren itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarının olduğu bölgede küllerin arasından bir kaplumbağayı kurtardı. Ölmek üzere olan canı yıkayarak ve su vererek kendine getiren ekipler, kaplumbağayı bir zamanlar kendisine yuva olan ormandan aldı ve bölge halkından vatandaşlara teslim etti. Ekipler, yeşili savunmaya ve nefes alan her canlıyı kurtarmak için çalışmalarına devam edecek.

Yayın Tarihi: 6. 8. 2021 09: 29: 01

Kaynak: Habermetre