Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı
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Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı

18.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:03
Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) sporcuları, 8. Uluslararası Turkish Open G1 Taekwondo Turnuvasında büyük başarı elde ederek, bir ikincilik, bir üçüncülük elde etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) sporcuları, 8. Uluslararası Turkish Open G1 Taekwondo Turnuvasında büyük başarı elde ederek, bir ikincilik, bir üçüncülük elde etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK'da ter döken taekwondo sporcuları, 8. Uluslararası Turkish Open G1 Taekwondo Turnuvasını başarıyla tamamladı. Uluslararası Turkish Open G1 Taekwondo Turnuvası, 46 ülkeden bin 590 sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Fuatcan Aldemir ve Ercan Aldemir'in antrenörlüğünde ter döken Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularından 48 kilogramda Abdurrahman Çakmakçı üçüncülük, 33 kilogramda Onur Kaan Sarıbudak ise ikincilik elde etti. Ali Enes Kanar ile Yiğit Özcan ise ilk 8'e girerek turnuvayı başarı ile tamamladı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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