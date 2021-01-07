Mersin Büyükşehir GSK, sahasında Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek. Ligde 8 puanla 12'nci sırada yer alan Mersin ekibinde tek hedef, Fenerbahçe Gelişim karşısında galip gelmek. Ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

ANTRENÖR İBRAHİM SAĞDIÇ: KAZANARAK ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ

Takımın maça sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade eden ve galibiyetle çıkış yakalamak istediklerini belirten antrenör İbrahim Sağdıç, "Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın iyi oynayacağımızı, kazanacağımızı düşünüyorum. Biz iyi ve büyük bir aileyiz. Yarın inşallah aile olarak mutlu olacağımız bir maç oynarız" ifadelerini kullandı.TAKIM KAPTANI CANSU YETİŞ: İYİ BİR MAÇ ÇIKARMAK İSTİYORUZTakım olarak Fenerbahçe Gelişim maçına hazır olduklarını belirten takım kaptanı Cansu Yetiş, "Bu hafta tam kadro ve iyi bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Çok zamanımız olmadı. Çünkü daha dün İzmir deplasmanından geldik. Bugün yapacağımız çalışmayla teknik-taktik konularını bitirip hazır bir şekilde Fenerbahçe maçına çıkıp, kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz genç bir takım. Biz onlara göre biraz daha tecrübeliyiz. Bunu kullanarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.YAREN GÜRBÜZ: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇKarşılaşmanın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Yaren Gürbüz ise "Fenerbahçe en son maçında rakibine sağlam bir oyun sergiledi. Biz de kafa olarak, taktiksel olarak, fiziksel olarak kendimizi bu maça hazırlıyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir maç. Play-off mücadelesi veriyoruz. O yüzden hazırız, çalışıyoruz. Evimizde galibiyetle sonuçlanan bir maç oynayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.AYÇA KİROĞLANOĞLU: YARINKİ MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Takıma bu sezon dahil olan Ayça Kiroğlanoğlu da antrenörlerinin yardımı ile maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Takımımız hem fiziksel hem mental olarak şu an gayet hazır. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN