Mersin Büyükşehir, Grup Yollarının Kalitesini Artırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerindeki caddelerde sürdürdüğü yenileme atağına bağlı mahalle grup yollarında da devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerindeki caddelerde sürdürdüğü yenileme atağına bağlı mahalle grup yollarında da devam ediyor. Ekipler yıllardır sıkıntı yaratan olumsuzlukları bir bir ortadan kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin Tarsus'a bağlı ovada yer alan, tarımsal üretim faaliyetlerinin de sıklıkla yapıldığı yerleşim yerlerini birbirine bağlayan grup yollarında gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşlardan takdir topluyor. Ekipler, uzun yıllardır şikayetlere neden olan 10 kilometre uzunluğundaki Alifakı-Çağbaşı-Çiçekli-Karaçerçili ve Simithacılı grup yolunda yol yenileme çalışması yürütüyor.

Sezon hızlı başladı, onlarca kilometre yol asfaltlandı

Havanın ısınmasıyla birlikte kırsal mahalle yollarını yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir, Haziran ve Temmuz ayları boyunca onlarca kilometrelik yol ağında önce zemin ıslah ve yama çalışması, ardından 2. kat sathi kaplama asfalt işlemini gerçekleştiriyor.

Kısa süre önce Tarsus'a bağlı ova bölgesinde bulunan 22 kilometre uzunluğundaki Halitağa-Akarsu-Kelahmet-Egemen grup yolunda sathi asfalt kaplama yapan Büyükşehir ekipleri, ardından 23 kilometre uzunluğundaki Aliefendioğlu-Aliağa ve Hasanağa grup yolunda 2. kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlamıştı.

Ekipler, Tarsus'taki mesaisine uzun yıllardır şikayetlere neden olan 10 kilometre uzunluğundaki Alifakı-Çağbaşı-Çiçekli-Karaçerçili ve Simithacılı grup yolunda sürdürdüğü yol yenileme çalışmasıyla devam ediyor. Büyükşehir ekipleri ovada yer alan Alifakı Mahalle içi ana yolunda 1000 metrelik, Yeşil Mahalle ile Aliefendioğlu Mahallesi arasında kalan 6 bin metrelik, Kelahmet Mahallesi ana yolunda 1800 metrelik ve kırsalda yer alan Sandal Mahallesi Anadolu yaylası mevkiinde de 1900 metrelik yol üzerinde kombi araçlar vasıtasıyla sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdi.

"Yolumuz bozuktu, şimdi çok güzel oldu"

Alifakı Mahallesi Muhtarı Ahmet Yağır, çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz, bütün köy yolları buradan geçiyor. Çiftçi kullanım yolu da, arazi yolu da. Karaçerçili'ye kadar, Simithacılı'ya kadar buradan geçiyorlar. Yolumuz bozuktu, şimdi çok güzel oldu, çok muazzam oldu. Bir gün mücadele ettiler, ellerine kollarına sağlık. Vahap Başkanımıza Alifakı Köyü Muhtarı olarak teşekkür ediyorum, emeği geçenlere de ellerine, kollarına sağlık diyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 1. 8. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre