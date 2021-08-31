Mersin Büyükşehir Ekipleri, Tunceli'deki Yangına Müdahale İçin Yola Çıktı
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Mersin Büyükşehir Ekipleri, Tunceli'deki Yangına Müdahale İçin Yola Çıktı

Mersin Büyükşehir Ekipleri, Tunceli'deki Yangına Müdahale İçin Yola Çıktı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında çıkan ve 13 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında çıkan ve 13 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.

Mersin'de yaşanan orman yangınlarının ardından Antalya ve Muğla'da süren yangın söndürme çalışmalarına destek ekip olarak giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üzücü bir sel felaketi yaşayan Sinop ve Kastamonu'ya da desteğe gitmişti. Ekipler bu kez de Tunceli'de süren yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden oluşturulan 5 kişilik ekip, 1 adet itfaiye aracı ve 1 adet arazöz ile Tunceli'de süren yangını söndürebilmek için çalışan ekiplere yardım edecek.

Yayın Tarihi: 30. 8. 2021 23: 57: 35

Kaynak: Habermetre

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