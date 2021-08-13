Mersin Büyükşehir Ekipleri, Sele Teslim Olan Şehirler İçin Yola Çıktı
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Mersin Büyükşehir Ekipleri, Sele Teslim Olan Şehirler İçin Yola Çıktı

Mersin Büyükşehir Ekipleri, Sele Teslim Olan Şehirler İçin Yola Çıktı
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, orman yangınlarının söndürülmesi için verdiği mücadelenin ardından bu kez de kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya yardıma koşuyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, orman yangınlarının söndürülmesi için verdiği mücadelenin ardından bu kez de kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle sel, su baskını ve heyelanların yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya yardıma koşuyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi'nin 12 kişilik ekibi, 6 arazözle selin izlerini silmek için yola çıktı.

Alevlerin ardından sel sularıyla mücadele edecekler

Uzun süre devam eden orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olduğu Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinin çoğu ilçesinde sel felaketleri yaşanıyor. Derelerin ve çayların taştığı illerde, evleri ve işyerlerini su bastı. Tüm felaketlerde yardıma koşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi'nden 6 personel ve 4 arazözü, İtfaiye Dairesi'nden ise 6 personel ile 2 itfaiye arazözünü yola çıkardı.

Su çekme ve balçık temizliği yapacaklar

Ekiplerin yarısı Kastamonu Cide Belediyesi'nin itfaiye birimiyle, diğer yarısı da Sinop Ayancık Belediyesi'nin itfaiye birimiyle koordineli olarak hareket edecek. Köprülerin yıkılıp araçların sürüklendiği, vatandaşların evlerinde mahsur kalıp havadan müdahale ile kurtarıldığı ilçelere gitmek için yola çıkan ekipler, arazözlerle su çekme ve balçık temizliği yapacak.

Yayın Tarihi: 12. 8. 2021 23: 13: 41

Kaynak: Habermetre

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