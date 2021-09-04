Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Veteranlar Naftalin Ligi' düzenliyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Veteranlar Naftalin Ligi' düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Veteranlar Naftalin Ligi' düzenliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Form Geçici Klas Kalıcı' sloganıyla 'Veteranlar Naftalin Ligi'ni başlatıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Form Geçici Klas Kalıcı' sloganıyla 'Veteranlar Naftalin Ligi'ni başlatıyor. Sporcularda 45, kalecilerde ise 35 yaş üstü olan ve katılım göstermek isteyen herkes bu lige 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, sporcularda 45, kalecilerde ise 35 yaş üstü erkeklerin sportif faaliyetlere katılım göstermesi ve özledikleri futbol heyecanını daha profesyonel bir şekilde yaşayabilmesi için 'Veteranlar Naftalin Ligi' başlatıyor.

1976 ve üstü doğumlu olanlardan seçilecek sporcular ile 1986 ve üstü doğumlulardan seçilecek kalecilerden oluşturulacak takımlarla yapılacak futbol turnuvaları sayesinde katılımcılar yeteneklerini yeniden sergileyecek. Düzenlenecek turnuvalar, özellikle pandemi döneminde evde geçirilen sürede fiziksel aktiviteleri azalanların spor yapmasına ve sosyalleşmesine de olanak sağlayacak.

Lige katılmak ya da detaylı bilgi almak isteyenler 0532 526 99 88 ve 0532 742 07 59 hatlı numaraları arayarak bilgi alabilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Veteranlar Naftalin Ligi' düzenliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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