Mersin'de üreticiye 100 kilometrelik sulama borusu desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2021 yılında üreticiye 100 kilometrelik sulama borusu desteği sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımda üretimin artırılması ve çiftçinin desteklenmesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan sulama borusu dağıtımına bu yıl da devam ediliyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde 'Su ile toprağı buluşturuyoruz. Bereketi bol olsun' sloganıyla sulama tesisleri için sulama borusu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

"Büyükşehir Belediyesinin tarıma dönük yaptığı faaliyetler günü kurtarmak için değil"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde düzenlenen törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımın çok emek isteyen, üreticilerin ailelerinden uzakta gece-gündüz demeden çalıştığı kutsal bir çalışma alanı olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bugüne kadar tarımı önceleyen projeler yürüttüklerini söyledi. Seçer, özellikle pandemi sürecinde tarımın ve üretimin değerinin daha çok anlaşıldığını ifade ederek, "Tarım önemli. Türkiye'de her 100 kişiden 25, 26, 27 kişi tarımda çalışıyor. Bu önemli bir rakam. Yani sadece ekonomi olarak bakmayın, işin bir de toplumsal boyutu var. Siz tarımsal üretime destek olmadığınız noktada, tarım üretimi yapılmadığı noktada sosyal olaylara neden olursunuz. Köyünde üretim yapamayan çiftçi şehre göç etmek zorunda kalır, şehre gittiği zaman iş bulamadığı noktada, geçimini sağlayamadığı noktada siz toplumsal olaylara neden olursunuz. Eğitim ortadan kalkar, eğitimsiz bir toplum gelişemez. İnsanların önceliği karnını doyurmaksa aklına okul, sanat gelmez, aklına bir başka uğraş alanı gelmez" dedi. Yerel yönetim olarak tarımın önemini bilerek yetki, sorumluluk ve imkanlar çerçevesinde tarım politikaları uyguladıklarını belirten Seçer, "İyi işler yaptığımızı görüyoruz. Bunu sizlerden alıyoruz, sizlerden duyuyoruz. Onun için her yıl daha farklı projelerle bu konunun üzerine gidiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarıma dönük yaptığı faaliyetleri günü kurtarmak, yasak savmak için, 'yapıyor desinler' diye yapmadığımızı hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

"Toprakla su buluşsun, üretim kalitelensin"

Seçer, hem Toroslar ilçesindeki kırsal mahallelerde hem de Yenişehir ilçesinin bazı mahallelerinde çelik boru dağıtımının gerçekleştirileceğini belirterek, "Biz geçen yıl 60 kilometre boru dağıttık. Toprakla suyu buluşturalım, üretimi kalitelendirelim, verimli olsun, pazar payı, pazar değeri olsun diye bunu yapıyoruz. Kıraç arazide üretim farklı, sulanabilir arazide üretim, verim, kalite, her şey farklı. Sulamanın önemi büyük. Tabii ki cazibeyle su alamadığınız tarım topraklarına mecburen boru yardımıyla, motopomp yardımıyla suyu temin etmek zorundasınız. En büyük giderlerin başında da boru temini geliyor. Biz buna bakmıyoruz. Olayın tabi bütçe boyutu önemli, biz de Mersin Büyükşehir Belediyesinin büyüklüğüne yaraşır bütçeler yapıyoruz. Yasak savmak için 'yaptı desinler' diye değil. Onun için geçen yıl 60 km dedik ama 'bir sonraki yıl 100 km'ye çıkaracağız' dedik ve çıkardık. Bugün sadece burada dağıtımına başlayacağımız çelik boru 57 kilometre. Yani geçen yıla aşağı yukarı yakın. Kalan 43 kilometrelik boru dağıtımımız da HDPE boru olacak, ona da önümüzdeki günlerde başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Akla yatkın projeleri destekliyoruz. Kimsenin yanlış yapma hakkı ve şansı yok"

Başkan Seçer, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nin yanı sıra Alanyalı, Bekiralanı, Kavaklıpınar, Kepirli ve Korucular Mahallelerine toplam 4 bin 278 metre çelik boru teslim edileceğini söyledi. Yenişehir ilçesinde ise Çukurkeşlik, Değirmençay ve Karahacılı Mahallelerine toplamda 4 bin 428 metre sulama borusu teslim edileceğini belirten Seçer, şöyle devam etti: "8 bin 700 metre her iki ilçemize çelik boru dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu böyle kalmayacak. Peşi sıra devam edecek arkadaşlarımız. Diğer ilçelerimizin de çelik boru dağıtımı olacak. Bunlar torpille olmuyor. Türkiye ne çektiyse kayırmacılıktan çekti. Böyle bir şey yok. Biz bunları kooperatifler marifetiyle yapıyoruz. Teknik veriler, müracaatlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Hangi kooperatiften bu talepler gelmiş, sen hangi partiye destek vermişsin, Vahap Seçer'e oy verdin, vermedin böyle bir ayrım içerisinde asla değiliz. Biz kayırmacılıktan, ayrımcılıktan çok çektiğimizi düşünen bir partinin üyesiyiz. Aynı hatayı yapamayız. Akdeniz'de 732, Aydıncık'ta bin 788, Bozyazı'da bin 800, Çamlıyayla'da bin 2, Erdemli'de 5 bin 342, Gülnar'da 3 bin 6, Mezitli'de 2 bin 4, Mut'ta 8 bin 172, Silifke'de 13 bin 362, Tarsus'ta bin 2, Yenişehir ve Doruklu'yu söyledim, toplamda yaklaşık olarak 57 kilometre çelik boru dağıtılacak. 43 kilometre de HDPE. Su değerli, suyun damlasının değerini bilelim."

Tarım ve hayvancılık alanındaki projeler devam edecek

Seçer, geçen yıl başlatılan ve 5 yıl sürecek olan 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesini hatırlatarak, projenin bu yıl da çok güzel ve verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kadın üreticileri ve kadın personelleri görünce çok mutlu olduğunu kaydeden Seçer, Büyükşehir Belediyesinin her kademesinde kadın çalışanların olduğunu vurguladı. 'Kaz Projesi'ni başlattıklarını ve pazar değerinin yüksek olduğunu belirten Seçer, "100 üreticiye toplam 10 bin kaz. Bunları kadınlar üretiyor. Bir mağazalar zinciri ile bizzat yardımcı oldum. Kooperatifle iş birliği halinde yapıyoruz, alım sözleşmesi imzaladık. Üretildiği zaman Türkiye'nin en büyük mağazalar zincirinden biri de bunu alacak. Şu anda kesimhanesini de yapıyoruz. Bu proje 1, 2 yıllık değil çok yıllara sari olsun istiyoruz. Bunlar çok değerli projeler" şeklinde konuştu.

Fide, fidan ve tohum desteklerinin devam edeceğini kaydeden Seçer, "Badem fidanı, ceviz avokado, alıç fidanı, lavanta fidesi, 250 bin adet dağıtmışız lavanta fidesi. Kantaron fidesi, nergis soğanı bunlar dağıtıldı, dağıtılıyor. Badem fidanı 15 bin adet ekim ayında dağıtılıyor, sipariş vermişiz, üretimi yapılıyor. Ceviz fidanı kasım ayında dağıtılacak 20 bin adet. Alıç fidanı dağıtmışız bin 868 adet. Kantaron fidesi dağıtımını yapmışız 124 bin adet. Bunlar ufak ufak görünse de bölgede sağladığı üretimler açısından çok önemli dokunuş yapıyor bütün ailelere. Gülnar'da ata tohumu nohut üretiyoruz. 34 üreticiye 170 dekar, kırsalda 170 dönüm çok önemlidir. Toplamda 2 bin 40 kilo tohum desteği verdik ve biz bunun da ürününü alacağız. Kadın kooperatifiyle anlaşmaları var ama tohumları biz veriyoruz" dedi.

Üretici destekleniyor, ürünler Mersinlilere ulaşıyor

Başkan Seçer, pandemi sürecinde en çok sosyal desteklerin öne çıktığını hatırlatarak, çocuk mamasından hijyen paketine, gıda kolisinden sıcak yemek yardımına kadar her ihtiyaca, her yaraya merhem olmak için çalıştıklarını söyledi. Seçer, "Bazen de bunu tarım ürünleri ile yaptık" diyerek, üreticilerden alınan süt ve üzümleri çocuklara dağıttıklarını hem tüketiciyi hem üreticiyi desteklediklerini söyledi. Seçer, limonları elde kalan üreticilere yapılan destekten vatandaşlara dağıtılan narenciye ürünlerine kadar her destekte hem üreticiye hem tüketiciye yarar sağladıklarının altını çizdi. - MERSİN

