Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
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Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Mersin'in Mut ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Mersin'in Mut ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, 3 grayder, 3 öncü araç, 1 kanal kazıcı, 1 kamyon, 4 tuzlama aracı ile 20 civarında personelle Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gidermeye devam ediyor. Beklenen kar yağışlarına karşı alarmda olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların yollarını açarak karın getirdiği olumsuzlukları en aza indiriyor. Mut ilçesinde Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Kozlar ve Ballı yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu'nda ve Kozlar Yolu'nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yol açma çalışması gerçekleştirirken tuzlama çalışmalarını da 7/24 sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra teyakkuz haline geçen Büyükşehir ekipleri, ova bölgelerde yağmur suları, yükseklerde ise karla mücadelesine devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan ana ve ara arter yolları iş makinaları aracılığıyla açtı. Birçok noktaya aynı anda müdahale edildi. Büyükşehir ekipleri karla mücadelesini gece saatlerinde de sürdürürken, yine bölgenin önemli yaylalık alanlarında karla kaplanan yollar yapılan çalışmayla temizlenmeye devam ediliyor.

Greyderler ve diğer iş makinaları aracılığıyla seri şekilde çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımda ve altyapıda herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuz halinde bekleyişlerini sürdürüyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması
Mersin Büyükşehir'den Mut'ta karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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