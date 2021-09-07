Mersin Büyükşehir'den Deniz Temizliği İçin Yeni Uygulama
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Mersin Büyükşehir'den Deniz Temizliği İçin Yeni Uygulama

Mersin Büyükşehir'den Deniz Temizliği İçin Yeni Uygulama
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, bünyesine kazandıracağı yeni ekipmanlarla deniz temizliğini daha kapsamlı ve güçlü hale getirecek.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, bünyesine kazandıracağı yeni ekipmanlarla deniz temizliğini daha kapsamlı ve güçlü hale getirecek. Düzenli sürdürülen denetimler ve temizlik faaliyetleri ile Mersin denizinin kirlenmemesi için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir, bünyesine yeni katacağı 'Seabin' aracı ile deniz yüzeyindeki atıkları toplayacak.

Cihaz, mikroplastikler başta olmak üzere yağ ve petrolü de temizliyor

İnsan kaynaklı plastik atıkların deniz yüzeyinde oluşturduğu mikroplastikler başta olmak üzere, tüm atık türlerinin denizde oluşturduğu tehlikeyi göz önüne alan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri; daha titiz bir temizlik çalışması için personel gücünün yanı sıra teknolojiye de yoğunlaştı. Seabin deniz yüzeyi temizliği aracının denemelerini sürdüren ekipler, deneme süreci tamamlandığında aracın alımını gerçekleştirecek ve zamanla sayısını artıracak.

Kıyıya yerleştirilen ve pompa ile emiş gücü sağlanan sistem, denizde bulunan atıkları ve yağları topluyor. Sabitlendiği yer çevresindeki her türlü çöp, yağ ve petrol türevi kimyasalları toplayan Seabin, 2 mm kadar küçük mikroplastikleri de yakalayabiliyor. Günde yaklaşık 6 kg kadar çöp toplayabilen Seabin, yılda yaklaşık 2 ton çöp toplama kapasitesine sahip.

Denizdeki atıklarla mücadelede sabit üniteler devreye girecek

Daha kapsamlı bir deniz temizliği için teknolojik ekipmanlara yoğunlaştıklarını ve sürekli araştırmalar yaptıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, "Denizlerimizin temiz olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu gayretimizde teknolojiyi de işin içine katmaya özen gösteriyoruz. Başkanımız bu konuda çok hassas. Kendisi bu konuda çok özen gösteriyor. Biz de aynı şekilde denizlerimizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla çeşitli teknolojik cihazlar alma yoluna gittik. Araştırıyoruz" dedi.

Halisdemir, deniz yüzeyinde oluşan ve temizliği oldukça zor olan mikroplastik atıkların toplanması için sabit üniteler tercih edeceklerini söyleyerek, "Deniz yüzeyinde, özellikle şu an bulunduğumuz Çamlıbel Balıkçı Barınağı olmak üzere, birçok yerde mikroplastik dediğimiz kirlilik türleri oldukça fazla ortaya çıkmaya başladı. Biz bu mikroplastiklerle zaten mücadele ediyoruz ama sabit üniteler almak ve burada denizimizi sürekli temizlemek için denemeler yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok çeşitli yerlerde yaygınlaştırarak kullanmayı düşünüyoruz"

Su yüzeyi temizleme cihazının özelliklerini anlatan Halisdemir, "Seabin, yüzeydeki özellikle katı atıkları, yağları emen ve deniz yüzeyinden uzaklaştıran bir sistem. Kendisi çalışıyor. İçerisinde bir dalgıç pompa var. Yüzeydeki atıkları vakumluyor ve temiz suyu geri veriyor. Üzerinde atık ne varsa topluyor. Şu an denemelerini yapıyoruz. Başarılı olursak Mersin'de öncelikle liman içerisinde olmak üzere çok çeşitli yerlerde yaygınlaştırarak kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü bunu sürekli çalıştırıp sürekli temizleme yoluna gideceğiz. Personellerimizle biz zaten bu temizlikleri yapıyoruz ama teknolojiyi işin içine katarak yağ gibi atıkların da deniz yüzeyinden alınması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 7. 9. 2021 08: 42: 05

Kaynak: Habermetre

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