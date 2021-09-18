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Mersin Büyükşehir'den Defin Tatbikatı

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Mersin Büyükşehir'den Defin Tatbikatı

browser hatası supports HTML5 videoTürkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan defin personeli ve Destek Çözüm Ortakları'nın Defin Çalışma Grubu'nda yer alan personeline yönelik eğitim ve tatbikat düzenledi.

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Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan defin personeli ve Destek Çözüm Ortakları'nın Defin Çalışma Grubu'nda yer alan personeline yönelik eğitim ve tatbikat düzenledi. Akbelen Mezarlığı'nda yapılan eğitim ve tatbikatta, olası acil durumlarda, müdahale ve defin işlemlerinin en hızlı şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Defin Çalışma Grubu ve Operasyon ekiplerinin görevleri anlatıldı Eğitimde; afet öncesi, afet sırası ve sonrasında defin hizmetlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde etkin bir şekilde yürütülmesi için izlenmesi gereken adımlar anlatıldı. Olası senaryoların konuşulduğu eğitim ve tatbikatta; Defin Çalışma Grubu içerisinde yer alan Cenaze Kayıt ve İstatistik Ekibi, Mezar Hazırlama ve İlaçlama Ekibi, Kimliklendirme Ekibi, Din Hizmetleri Ekibi, Cenaze Sevk Ekibi ve Lojistik Ekibi'nin görevleri anlatıldı. Afet sırasında kimin hangi grupta, hangi çalışma vardiyasında olacağına da değinildi. Olası afet durumuna karşı, eğitimde anlatılanlar yapılan tatbikatla maket üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda; destek çözüm ortakları olarak sorumlu Vali Yardımcısı Başkanlığında; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi bulunuyor.

"Hep beraber ortak karar alıyoruz" Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nda Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) sorumlusu Bekir Celep, Valilik ve AFAD'la ortak çalıştıklarını belirterek, "Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ana çözüm ortağıyız Valiliğin bazında. Bizim de tabi destek çözüm ortaklarımız var. Bunlar; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Mersin Müftülüğü, bir de 112 Acil. Hep beraber ortak karar alıyoruz, bu planları, projeleri hazırlıyoruz. Valiliğe sunuyoruz. Valilik onayladıktan sonra tatbikatlarımızı ve eğitimimizi burada görevli olan arkadaşlarımızla yapıyoruz" dedi.

Celep, acil durumlarda defin işlemlerinin Çözüm Ortakları ile nasıl yürütüldüğü noktasında bilgi vererek, "İl Nüfus Müdürlüğü'nün görevi; kimliklendirme. Mesela cenazenin üzerinde kimlik çıkmadı, akrabası yok. DNA testi yapılıyor. Parmak izi alınıyor. Kimliği belirleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün görevi; deprem olmuş, evler yıkılmış, trafik sıkışmış; yol güzergahlarını belirlemek, açmak, yardımcı olmak. Jandarmamızın da görevi aynı. İl Nüfus Müdürlüğü'nün görevi MERNİS ortamında cenazenin kimlik bilgilerine ulaşmak. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yardımcı olmak" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 18. 9. 2021 08: 56: 33

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