Mersin Büyükşehir'den Çilek Mahallesi'nde Kapsamlı Çalışma

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor. Ekipler, sorunsuz yollar için kentin dört bir tarafında yol yenileme çalışmaları yürütürken, özellikle altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolları zaman kaybetmeden yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Çilek Mahallesi'nde kapsamlı çalışma yürütüldü

Çalışmalarına vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep ve şikayetlere göre planlı ve programlı bir şekilde devam eden yol yapım ekipleri, son olarak Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63128-63188'inci sokaklarda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Altyapı çalışmaları sonrasında yoğun tahribat meydana gelen yolu asfalta hazırlayan ekipler, çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı. Ekiplerin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği yol kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında 3 bin 800 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

'Yolumuz Açık Olsun' sloganıyla çalışmalarını sürdüren ve yenilenen yolları hızla vatandaşların hizmetine sunabilmek için aralıksız çalışan Büyükşehir ekipleri, yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde modern ve kullanışlı yol ihtiyacını karşılama çalışmaları devam edecek.

Yayın Tarihi: 12. 8. 2021 09: 46: 02

Kaynak: Habermetre