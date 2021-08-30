Mersin Büyükşehir'den 4. Çevre Yolu'nda Peyzaj Çalışması

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, 4. Çevre Yolu'nun refüjünde peyzaj çalışmalarına başladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, 4. Çevre Yolu'nun refüjünde peyzaj çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin son dokunuşlarını yaptığı 4 kilometrelik güzergaha peyzaj çalışmaları kapsamında toplam 7 bin 500 bitki dikimi yapılacak.

Çeşit çeşit bitkiler 4. Çevre Yolu'nda toprakla buluşuyor

34. Cadde ile 36. Cadde arasını kapsayan güzergahta çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Dairesi bu kapsamda; 930 Euonymus Japonica Aurea, 565 Photinia Fraseri, 2 bin 700 Viburnum Lucidum, 1500 Loropetalum Chinense, 6 Lagerstroemia Indica, 1560 Nerium Oleander Nana, 175 Polygala Myrtifolia ve 64 adet Grevillea Robusta bitkilerinden oluşan toplam 7 bin 500 adet bitkiyi toprakla buluşturacak.

"Özellikle Mersin'e özgü bitkiler tercih ediyoruz"

Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli Peyzaj Mimarı Görkem Arkan, yürüttükleri çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"36. Cadde ile 34. Cadde arasında 4 kilometrelik bir yolu kapsayan 4. Çevre Yolu'nun refüjünde bitkilendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle Mersin'e özgü olan Zakkum bitkisi, Viburnum Lucidum dediğimiz Parlak Yapraklı Kartopu ve özellikle kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih ediyoruz. Burada hem sulama hem de kuraklık bizim için bitki seçiminde baş etkenler oluyor. Toplamda 7 bin 500 adet bitki dikimi gerçekleştiriyoruz. Bir yandan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi çalışmalarına devam ediyor. Biz 36. Cadde'nin refüj başlarından başladık. 34. Cadde'ye doğru refüjlerde ve refüj başlarında bitkilendirme çalışmasına devam ediyoruz. "

Bitkilerin yıllar içerisinde alabilecekleri gelişim, renk ve trafik güvenliğini dikkate alarak bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Arkan, "Bitkilerin sulama sistemleri çekildi. Damlama sulama sistemi kullanılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız gerçekleşiyor. Ekiplerimiz hala çalışmakta" dedi.

Yayın Tarihi: 30. 8. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre