Mersin Büyükşehir'de Bir İlk: Süpürge Kamyonunda Kadın Şoför

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde 1, 5 yıl önce yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başlayan 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben, azmiyle Mersin'de bir ilki gerçekleştirdi. Gerekli tüm belgeleri ve eğitimleri tamamlayan 2 çocuk annesi Türben, 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun direksiyonuna geçti.

Önce kapısının önünü sonra da kenti süpürüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana kadınlara sağladığı pozitif ayrımcılık, 47 yaşındaki Gülsüm Buko Türben ile ailesinin yaşamına da dokundu. Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinden Kayrakkeşlik'te yaşayan Türben, 2020'de Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ilanı görüp iş başvurusunda bulundu. Türben, Büyükşehir bünyesinde yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başladı. Sabahları evinin bahçesinde yaptığı yöresel sıkmayla 5 yaşındaki Ebubekir ve 3 yaşındaki Nebi'nin karnını doyuran anne Türben, yaklaşık 1, 5 yıl boyunca kenti karış karış süpürdü.

Bir yandan evini bir yandan da kentini temizlediğini kaydeden Türben, "Ben köyde yaşıyorum. İşe oradan gidip geliyorum. Şehirde de yaşadım ama köy hayatı daha başka. Sabah kalktığımızda çocuklarımızla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Ev temizliği çok zor. Kamyonu öğrendikten sonra evi temizlemek şehri temizlemekten daha zor gelmeye başladı. Severek yaptığım için Allah güç veriyor. Sadece istemeye bakıyor. İstediğin zaman başarmamak imkansız. Azimli olmak, istemek, sevmek. Ne yapacaksan severek yapacaksın" dedi.

85 model 'Yadigar'ıyla her gün dağ yollarını aşıp işine geliyor

Her gün "Yadigar" adını verdiği 85 model arabasıyla işe gidip geldiğini belirten Türben, "25 kilometre yol gidiyorum. Severek gidip geliyorum. Yollar, virajlar, uzaklık, yakınlık beni hiç etkilemiyor. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Bir gün "Süpürge kamyonu süreceğim" dedi

Süpürge ve küreğiyle 1, 5 yıl kenti temizledikten sonra bir gün 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonu kullanmaya merak saldığını anlatan Türben, "Sokakları süpürürken yanımdan süpürge kamyonu geçiyordu. 'Ben niye yapamayayım ki' dedim. Ben de yapabilirim, ben de sürebilirim. Çünkü araba sürmeyi biliyorum. Heveslendim. Bir arkadaşım da 'yapabilirsin' dediği için şefimizin yanına gittim. Şefimiz bizi kırmadı, dinledi. 'Yapabilirsen neden olmasın, arkandayız' dedi. Bu sözleri biraz daha güç ve kuvvet verdi" dedi.

Tüm belgeleri tamamlayıp kamyon direksiyonuna geçti

G ve C sınıfı ehliyetlerinin ardından SRC ile Psikoteknik belgelerini de alan Türben, "Şefimin yanına gidip, 'bütün evrakları tamamladım, sizin yanınıza geldim' dedim. Beni hoşgörüyle karşıladı. Onun sayesinde şimdi tek başıma sürebiliyorum. Kadınlar her şeyi yapabilir. Onların da gücü var. Onların da azmi ve işe ihtiyacı var. Allah'ıma çok şükür çok mutluyuz. Herhangi bir sorunumuz yok. Vahap Başkan'dan Allah razı olsun kadınların elinden tuttu. Böyle Başkan başımızdan eksik olmasın" diye konuştu.

Türben, gücü yettiği sürece işini severek yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Evimi nasıl temizliyorsam Mersinimizi de öyle temizliyorum. Temiz Mersin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mersin zaten bizim evimiz. İnsan evinde nasılsa şehrinde de öyle olmalı" ifadelerine yer verdi.

"Mersin'e gittiğimiz zaman çocuklar 'annem kamyon sürüyor' diyor"

İlker Ercan Türben ise aldığı tüm kararlarda eşi Gülsüm Buko Türben'e destek verdiğini belirterek, "Ailede mutluluk olunca eve de yansıyor. Çocuklar da mutlu. Mesela Mersin'e gittiğimiz zaman çocuklar 'annem kamyon sürüyor' diyor. Mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki o gülümseme yetiyor" dedi.

"Mersin'de bir ilk, Türkiye'de de ilk olduğunu düşünüyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Temizlik Şefi Danyal Güngör ise Türben'in belediyede işe başlama sürecini, "Gülsüm Hanım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in 1, 5 yıl önce kadın istihdamını artırmaya yönelik projesiyle Büyükşehir Belediyemizde yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başladı. Çalışırken de çok azimli ve kararlıydı. Sonra bir gün gelip 'Ben vakumlu yol süpürge aracını kullanmak istiyorum' dedi" sözleriyle anlattı. Bunun üzerine durumu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in öncülüğünde önce Genel Sekreterliğe, ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e aktardıklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

"Ona yol gösterdik. Bir gün 'ben evraklarımı tamamladım' dedi. Gurur duyduk. Hem sürüş teknikleri hem de aracı nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bir aylık teknik destek sağladık, eğitimlerden geçirdik. Daha önce sokakları nasıl temizliyorsa artık Mersin'i de aynı şekilde temizliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk. Daha önce 1, 5 metreküp küçük vakumlu yol süpürme araçlarını kullanan kadın personelimiz vardı. 8 metreküplük yol süpürme aracını kullanan kadın personelimiz bir ilk. Mersin'de bir ilk, Türkiye'de de ilk olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızı bu gibi yerlerde görmek bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor, sevindiriyor. "

Yayın Tarihi: 12. 12. 2021 09: 37: 46

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