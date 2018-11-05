Mersin Büyükşehir Belediyespor Hem Ligde Hem de Avrupa'da Galibiyet Serisi Yakalamak İstiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor'da, Canik Belediyespor maçında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Artık hem ligde hem de Avrupa'da bir galibiyet serisi yakalayarak, üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Mersin Büyükşehir Belediyespor, çıkışa geçmek istiyor. EuroCup Kadınlar D Grubu'nda mücadele eden Güney ekibi, 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Orada da seri galibiyetler alıp grubu lider bitirmek isteyen turuncu-beyazlılar, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Enisey maçının hazırlıklarına başladı.

"Hem ligde hem de Avrupa'da bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara çıkmak istiyoruz"

Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan rakibimize evimizde mağlup olduk. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Bir de rakip güçlü olunca daha da zor geçiyor. Hatay maçının ardından evimizde Bellona Kayseri Basketbol'u yenmeyi başardık. Ardından deplasmanda oynadığımız Botaş'a mağlup olduk. Son hafta ise evimizde Canik Belediyespor'u yenmeyi başardık. Baktığımız zaman 4 haftada inişli, çıkışlı bir grafik çizdik. Tabii ligin ilk haftalarında bunlar normal. Takımımız yavaş yavaş oturmaya başladı. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah hem ligde hem de Avrupa'da bir galibiyet serisi yakalayarak, üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl Avrupa'da gidebileceğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz"

Avrupa'da da bu yıl iddialı olduklarını kaydeden Aydın, "EuroCup'da iki maça çıktık. Bu maçlardan birini kaybettik, birini kazandık. Özellikle bu yıl Avrupa'da gidebileceğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa'da final oynamak. Ancak öncelikle gruptan çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki perşembe günü deplasmanda Enisey ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Bizi orada zorlu bir maç bekliyor. Biz bu tür zorlu maçlara alışığız. İnşallah sahada iyi mücadele ederek maçı kazanıp ülkemize döneceğiz. Biz takımıza güveniyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilir" şeklinde konuştu. - MERSİN