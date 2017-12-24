Mersin Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Basketbol:  73-66





SALON: Edip Buran Spor Salonu



HAKEMLER: Sami Özel (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx), Seda Esen (xx)



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 5 , Marica (xx) 4, Hartley (xxx) 22, Tuğba Oral (xxx) 10, Krystal (xxx) 11, Deniz (xx) 8, Gülşah (xx) 5, Aysun (xx) 1, Sasa (xx) 7,



ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur (xx)2, Erlana (xxx) 18, Sinem (xx) 8, de Shields (xxx), 10, Alina (xxx) 23, Bahar (xx) 2, Gökşen (xx) 2, Tuğçe (xx) 1



1'İNCİ PERİYOT: 14-23



2'NCİ PERİYOT: 28-17



3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-45



BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 73-66 mağlup etti. Tüm periyotları önde kapatan Mersin Büyükşehir Belediyespor, son dakikalarda farkın kapanmasına rağmen pota altı ve savunmada etkili olunca kazanmasını bildi.



- Mersin