Mersin Büyükşehir Belediyesinin, içerisinde alkollü içecek bulunan yılbaşı hediye paketine tepki
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, içerisinde alkollü içecek bulunan yılbaşı hediye paketine tepki

31.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:15
Mersin Büyükşehir Belediyesinin, içerisinde alkollü içecek bulunan yılbaşı hediye paketine tepki

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasına tepki gösterdi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasına tepki gösterdi.

Ercik, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli kişilere gönderilen yılbaşı hediye paketlerinin tartışmaya neden olduğunu belirtti.

Mersin'in böyle bir paketle gündeme gelmesinin kendilerini üzdüğünü bildiren Ercik, şunları kaydetti:

"CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yılbaşı hediyesi olarak kentin protokolüne, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine hediye paketi içinde şarap yollamış, ne diyelim. Bir kamu kurumunun başındaki bir yöneticinin yaptığı bu hareketin kabul edilebilir, anlaşılabilir bir yanı yoktur. Bu hareketi ile halkımızın değerlerine ne kadar uzak ve yabancı olduğunu da göstermiştir. Bu anlamsız ve akılsızca hareket, vicdan ve ahlak sahibi herkesi incitmiştir. Hiç kimsenin yediğine veya içtiğine karışmak gibi bir niyetimiz yok ancak milletimizin vergileriyle yapılmış, içinde şarap olan hediye paketlerini asla kabul edemeyiz. Bu anlaşılamaz ve saçma hareket, insanımızın dini, manevi ve kültürel değerlerine de büyük bir saygısızlıktır. Hangi kültüre hizmet ettiğini düşünmeden, milletin parasıyla alay edip har vurup harman savurarak, böyle boş işlerle, kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan, içinde şarap hediye olan paketlerinizi sizlere iade ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:18:12. #1.15#
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