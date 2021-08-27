Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı. Çamlıyayla ilçesinin Korucak Mahallesinden başlayan doğa yürüyüşü, Darıpınarı Mahallesi Karageçit Baraj Göletinde sona erdi. 7 kilometrelik yürüyüşe, 67 doğasever katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin pandemi öncesi "Haydi Birlikte Yürüyelim" sloganı ile başlattığı "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Çamlıyayla ilçesinin Korucak Mahallesi ile Darıpınarı Mahallesi Karageçit Baraj Göleti arasındaki 7 kilometrelik yürüyüşe 55'i kadın olmak üzere 67 doğasever katıldı.

Duyurusu yapıldığı andan itibaren Mersinliler tarafından büyük ilgi gören doğa yürüyüşü etkinliğine her yaştan vatandaş katıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, etkinlik sayesinde Mersin'in doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken, temiz havada sosyalleşme imkanı da buldu. Büyükşehir tarafından eski Mezitli Belediyesi karşısı, Forum AVM bağlantı köprüsü altı ve Tarsus Kültür Merkezinden kaldırılan ücretsiz servislerle etkinliğin başlangıç noktasına götürülen doğaseverler, 7 kilometrelik uzun bir yürüyüşün ardından Karageçit Baraj Göletine vardı. Varış noktasındaki mesire alanında dinlenen doğaseverlere içecek ve sıkma ikram edildi.

"Sağlık yürüyüşü yapmış oluyorlar"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Rıfat Gürbüz, Mersinlileri doğa ile buluşturmak için "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "Çok beğenilen bir etkinlik. Özellikle kadınlarımız pandemi süresinde en çok yıpranan kesim oldu. Bu tip gezilerle sosyalleşiyorlar. Görmedikleri yerlere arkadaşlarıyla katılıp hoşça vakit geçiriyorlar. Ayrıca sağlık yürüyüşü yapmış oluyorlar. Bunlar insanlarımızı mutlu ediyor" dedi.

Yakın zamanda çıkan yangınlardan dolayı bazı bölgelere getirilen giriş yasakları nedeniyle gezi rotalarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Gürbüz, "Yangınlardan dolayı her bölgeye giremiyoruz, planladığımız bölgelerin dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Normalde başka bir bölgeye düzenlemeyi planlıyorduk ama yangınlar sebebiyle eylül ayına kadar yasaklar var. Bugünkü yürüyüşümüzü Korucak Köyünden başlattık, Darıpınarı'ndaki Karageçit Baraj Göletine kadar yaklaşık 7 kilometre yürüdük" diye konuştu.

"Çam kokuları arasında gezmek ve temiz havayı solumak gerçekten çok fayda sağladı"

Doğa yürüyüşüne Tarsus'tan katılan Selen Ziray da doğayla iç içe olmaları gerektiğini belirterek, "Geziye sosyal medya aracılığıyla ulaştım. Kendi memleketimde ilk defa yaz döneminde bir yürüyüş yaptım ve böylesine güzel bir mekanda yürüyüş yapmak, özellikle çam kokuları arasında gezmek ve o temiz havayı solumak gerçekten çok fayda sağladı. Herkesi bu yürüyüşe davet etmek istiyorum. Eğer şu göletteki sesi, şu kuşların sesini duyabiliyorsak ve doğadaki yeşilliği gözlemleyebiliyorsak bunun tadına varmamız gerekiyor ve böylesine güzel bir fırsatı bize verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı